Deu marques que ja han posat data de caducitat als cotxes de gasolina i dièsel

La Unió Europea (UE) decidirà aquest dimecres si aprova lanous amb motor de combustió a partir del. Tot i que la data inicial era el 2040, l'Eurocambra ha decidit avançar-la cinc anys perEl Parlament Europeu ha de donar llum verda a la mesura que no ha agafat les marques fabricants desprevingudes. De fet, molts dels grans grups automobilístics ja tenen dibuixat elque seguiran peri apostar pels vehicles elèctrics. Alguns, fins i tot, han posat laals motors de combustió fins i tot abans que entri en vigor la prohibició de la UE.La marca espanyola del grup Volkswagen no atura la seva cursa cap a l'electrificació de tots els seus vehicles. El 2021 van presentar Cupra Born, el primer 100% elèctric de la companyia i aquest dimarts han presentat Tavascán, un nou vehicle zero emissions que es comercialitzarà a partir del 2024. L'objectiu de Cupra és ser una marca totalment elèctrica el 2028.Colònia serà la primera seu en què Ford farà cotxes elèctrics a Europa i el 2023 volen produir-hi el primer elèctric. La marca vol deixar de fabricar cotxes amb motor de combustió el 2030.2026: aquest és l'any a partir del qual Audi només traurà al mercat models elèctrics. Tot i que la comercialització dels vehicles de combustió es farà fins al 2033, Audi ha anunciat que durant aquesta franja només seguirà venent cotxes de gasolina i dièsel més eficients.El camí d'Opel cap a l'electrificació tindrà dos passos: el 2024 tots els cotxes del catàleg comptaran, almenys, amb una versió elèctrica; i el 2028 la marca fabricarà únicament vehicles zero emissions.El director executiu d'aquesta marca britànica del grup Volkswagen ha anunciat que el primer elèctric sortirà al mercat el 2025 i només cinc anys després només vendran vehicles elèctrics.El 2024 sortirà al mercat el primer Jaguar 100% elèctric, segons detalla el pla Reimagine de la marca que marca les etapes a assolir per entrar a l'electrificació total. Només un any després, Jaguar deixarà de vendre vehicles de combustió.El 2022 és un any de transició a Mercedes-Benz: s'oferirà als clients vehicles elèctrics de bateria a tots els segments on està present. A partir del 2025, la marca vol que tots els seus cotxes siguin elèctrics.La marca sueca vol tenir un 50% de les seves vendes elèctriques el 2025, mentre l'altra meitat són cotxes híbrids. Els plans de la companyia són arribar a tenir un catàleg 100% elèctric el 2030.El grup automobilístic que agrupa Peugeot, Citroën, DS i Opel/Vauxhall ha anunciat la data de finalització per produir vehicles dièsel. De fet, la planta gegant que el grup té a Trémery (França) es transformarà per poder fer el muntatge dels motors elèctrics.La marca de luxe italiana deixarà de vendre vehicles amb motor dièsel el 2025 i el 2030 completarà el procés de transformació produint només vehicles 100% elèctrics. El Maserati Gran Turisme de nova generació comptarà el 2023 amb una versió elèctrica que serà la primera de la història de la marca.[noticiadiari]

