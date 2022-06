El preu de l'habitatge se situa en el nivell més alt a Catalunya des del 2009

Males notícies per als usuaris que volen comprar un pis, una casa o un habitatge. El preu de l'habitatgea Catalunya i s'ha situat, de nou, en el nivell més alt des del 2009, segons les dades que ha publicat l'(INE) aquest dimecres.(IPV, per les seves sigles en castellà) ha pujat un 7,7% i ha mantingut la tendència alcista de l'últim trimestre del 2021, quan va créixer un 6,1% i es va situar per primer cop en xifres rècord des delPer tipus d'habitatge, l'increment del cost dels pisos nous s'ha disparat un 8,9% en termes interanuals, mentre que els de segona mà. En el conjunt de l'Estat, l'índex ha augmentat més de dos punts respecte de l'últim trimestre i s'ha situat en el 8,5%.Es tracta del registre. Per tipus, els preus de l'obra nova han pujat fins al 10,1%, mentre que els de segona mà ho han fet un 8,2%, la taxa més elevada des del segon trimestre del 2007.

