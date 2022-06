Hisenda investiga ara Joan Carles I per les despeses en caceres

per un seguit dea les que va ser convidat després de la seva abdicació, segons publica El Mundo. Així, el Departament d’Inspecció Financera i Tributària d’Hisenda ha reclamat durant l’últim any a Joan Carles I informació per conèixer l’origen dels fons que van finançar els viatges i altres despeses de les jornades cinegètiques a les que va assistir entre 2014 i 2018, quan ja no era cap de l’estat i, per tant, no tenia inviolabilitat.El diari assenyala que l’Agència Tributària vol conèixer ara si Joan Carles I “va tenir undes que va abdicar com a rei”. Hisenda també li exigiria la justificació de despeses “d’un menor import que va rebre a títol particular”, com “obsequis simbòlics realitzats per empresaris” propers a qui va ser el cap d’estat.Els assessors jurídics de l’exmonarca han anat justificant les operacions i contestant els requeriments, els imports de les qualsRecordem queva decretar l’arxivament de la investigació que mantenia oberta sobre la fortuna del rei emèrit, per presumptes comissions il·legals per l’adjudicació de l’AVE a la Meca, el suposat ús de les targetes black pagades per un empresari mexicà i la fortuna que hauria pogut amar a l’illa de Jersey.Per altra banda, Joan Carles I va confirmar aquest dimecres que no tornarà aquesta setmana aper assistir a les regates que s’hi disputaran els propers dies al·legant “raons estrictament privades”. L’emèrit ja va viatjar en aquesta localitat gallega entre els dies 19 i 23 de maig, en una visita que va generar un gran rebombori mediàtic i que va crispar el govern espanyol.

