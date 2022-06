Llença 46.000 euros en un contenidor a Valladolid i desapareix

Laestàl'que un veí dehaaquest dilluns al matí. Una veïna de la localitat ha alertat la Policia Municipal després d'observar com un home llençava una bossa amb una cosa que semblaven bitllets al contenidor del paper i cartró.Els agents s'han apropat al lloc dels fets i han observat, per l'obertura del, que estavaHan estat els operaris delde l'Ajuntament qui han recuperat els bitllets que, segons sembla, són deMentrestant, un altre home s'ha apropat als agents de la policia i ha explicat que. Es tractava d'un veí seu a qui coneixia i els agents s'han apropat al domicili. Com a sorpresa:Per ara, continuen amb les investigacions per saber d'on surten aquests diners.

