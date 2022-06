El govern espanyol es nega a recórrer el decret del Govern per l'escola en català

aquest dimarts unapresentada pel PP que instava l'executiu espanyol a. La iniciativa popular instava el govern espanyol a recórrer el decret que"Una democràcia madura com la nostra no pot quedar-se impassible davant l'atropellament dels drets lingüístics dels alumnes", ha assenyalat la diputada del PP. El PP volia demanar a l'executiu espanyol que recorrés i deixés suspès el decret del Govern. A més, elregistrat pels popularsEls socialistes, però, han demanat al PP que deixi les proposicions no de llei "". El diputat del socialistaha dit que els del PP "busquen la crispació i vots tacats d'odi que ja els van portar un cop al poder i que ara esperen recuperar amb una".

