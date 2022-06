L'OTAN i el Sàhara escenifiquen la distància entre Sánchez i els seus socis al Congrés

Un gir històric

, el paper de l'i el canvi de posició d'Espanya en el conflicte del Sàhara han escenificat les diferències entrei els seus socis d'investidura. L'escena s'ha produït al Congrés, amb motiu de la intervenció del president espanyol, que ha intervingut per informar sobre eldel maig del gir diplomàtic envers Rabat. Sánchez ha defensat la inflexió efectuada en el contenciós del Sàhara i. Sánchez ha fet undel canvi produït i ha reiterat que la posició de Rabat en el conflicte sahrauí és la, tot assegurant que hi ha un consens de fons sobre el Sàhara que implica una solució "mútuament acceptable i d'acord amb les Nacions Unides". Sánchez ha intervingut sobre el canvi de relacions amb el Marroc a petició del PP, que des de l'inici del gir diplomàtic ha furgat en el tema., en nom de Podem, ha reclamat a Sánchez que el govern de coalició que dirigeix ha de demostrar a la ciutadania que és molt diferent a la, i ho ha de fer governant de manera diferent a com ho fa la dreta. Sobre el Sàhara, el portaveu de Podem ha assegurat que en aquest conflicte. Sobre la guerra a Ucraïna, en què ha condemnat la invasió russa, ha reclamat "més profunditat en el debat", tot rebutjant que "comprant més armes" sigui la solució al conflicte.Després de situar la guerra a Ucraïna dins del context de pèrdua de l'hegemonia nord-americana, Echenique ha explicitat les diferències entre els dos socis de l'executiu. Sobre les mesures anticrisi, ha valorat "molt positivament" el paquet aprovat pel govern però s'ha mostrat favorable a "allargar-lo fins a finals d'any" i ha considerat que calia ampliar el bo social. Ha reclamat uni un gravamen extraordinari a elèctriques i petrolieres. Ha sostingut que "la decència i els principis" són la base d'una política amb valentia. "Serà la millor manera d'", ha afirmat., secretària general del PP, ha qualificat el govern de coalició de ser una "emboscada permanent", tot recordant totes les tensions internes viscudes entre els dos socis, des del paper de l'estat espanyol davant la guerra a Ucraïna fins a la cimera de l'OTAN. Li ha reclamat a Sánchez queen el tema del Sàhara i ha considerat un "fracàs" el canvi de política perquè ni tan sols s'ha reobert la duana comercial amb. Gamarra ha reclamat una "política exterior si no d'Estat com a mínim digna".El portaveu d'ERC al Congrés,, ha afirmat que "hi ha una alternativa als tancs" a Ucraïna, que és "tocar l'única bandera que els oligarques que coneixen, que és tocar els seus diners". Ho ha dit en el debat que se celebra al Congrés, en què ha reclamat a Pedro Sánchez que "deixi de fixar-se tant en l'OTAN" i que lideri una resposta europea a la guerra d'Ucraïna, que se centri en soscavar el poder econòmic dels oligarques. Ha reclamat queRufián ha defensat unacom a base d'un futur diferent del que prepara l'ultraliberalisme i ha dit que si ha d'haver un fort deute, que aquest deute sigui "verd". Sobre el canvi de política espanyola al Marroc, ha dit que l'únic canvi és que sigui la gendarmeria marroquina en lloc de la Guàrdia Civil la que colpegi els qui vulguin saltar les tanques., ha estat molt crítica amb el president espanyol, i s'ha centrat en l'incompliment en l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya, i ha sostingut que a ells no els han votat "perquè ens deixem prendre el pèl". Per la seva banda,, ha donat suport a les mesures de l'executiu contra la crisi, però ha discrepat obertament sobre el Sàhara. Ha assegurat que el canvi d'orientació "deixarà malparats els sahrauís" i que obeeix simplement a la posició del PSOE. Li ha reclamat a Sánchez que sigui més explícit en com afectarà aquest canvi a les relacions amb Algèria., ha estat àcid amb Sánchez, assegurant que el canvi diplomàtic envers Rabat ja es veurà en el futur el resultat que suposa, però que obeeix a. "Els han pressionat amb la frontera, els han hackejat, els han espiat", ha afirmat el dirigent basc. Alhora, Esteban ha etzibat contra el PP, al qual ha acusat de jugar brut en aquest tema, recordant quees va reunir amb el primer ministre marroquí i no va dir res sobre el Sàhara. "En aquest tema -ha dit a Sánchez mirant al PP-, tenen el seu suport".Per Bildu,ha estat igualment contundent i ha assegurat que "hi ha hagut un error de càlcul geoestratègic". S'ha referit als informes del CNI que s'han conegut aquests dies en què els serveis secrets advertien de les pressions marroquines pel tema sahrauí. També ha preguntat a Sánchez que aclareixi quan es reobriran les duanes comercials. Ha considerat positiu millorar les relacions amb Rabat, "però"., en nom de la, ha assegurat que "el poble sahrauí ha estat traït". Sobre l'argumentació que el gir de Madrid és fruit de la, ha afirmat que la posició d'Espanya no s'ha reforçat en el pla internacional. El fons del tema és el manteniment de la. L'acord amb Rabat atorga a l'estat espanyol "el paper de gendarme" d'Europa en la frontera sud del continent, ha assegurat el diputat. "Passa l'hidrogen, però no passen les persones", ha descrit el dirigent de la CUP per definir el marc de relacions entre el Marroc i la UE. La decisió de donar un gir a la política espanyola al Sàhara ha estat. Des dels, que van segellar la fi de la colonització espanyola al territori, la comunitat internacional ha reclamat unal Sàhara emparat per les Nacions Unides. També Espanya, malgrat haver lliurat el territori al Marroc -i a Mauritània, en una primera fase-, reclamava fins ara un acord negociat que inclogués totes les parts, és a dir, també el Front Polisario, protegit per Algèria.L'alineació de Sánchez amb la posició del Marroc, donant per consumada la presència de Rabat a l'excolònia, i la defensa d'un projecte d'autonomia que no qüestionés la sobirania marroquina, ha suposat lai una crisi sense precedents amb Alger. Just en un moment de crisi energètica i quan el vincle amb Algèria es fa més necessari que mai.

