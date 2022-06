​Anna Erra confirma el pas al costat a Vic: «Dono el partit per acabat»

Qui la rellevarà?

ha confirmat que no repetirà com a alcaldessa de Vic. Tal com ha avançat, no es presentarà com a candidata dea les. En una declaració institucional, Erra ha explicat que ha pres la decisió per seri per la manera de veure la política. "Sempre he pensat que", ha explicat.Quan va optar al segon mandat, va fer servir el símil d'uni que calia acabar la segona part. Avui, ha anunciat que d'aquí a un any, donarà "el partit per acabat". "No em tornaré a presentar perquè lt", ha afegit.L'alcaldessa ha desvinculat la seva decisió al congrés de Junts, on va ser escollida com a vicepresidenta en una votació en la qual va rebre més suports que Laura Borràs , nova presidenta del partit. De fet, ha recordat que la convocatòria va fer-se divendres, abans del congrés.Erra ha subratllat que estàal capdavant de l'Ajuntament i se sent una "privilegiada" per l'oportunitat de ser alcaldessa i comptar amb l'equip que té. Ha destacat projectes com les escoles bressol i el projecte educatiu, el nou POUM o la Facultat de Medicina de la UVic. "Ens queda el colofó de la Biblioteca Pilarín Bayés ", ha afegit.També ha recordat dos moments: eli la irrupció de la. "Han estat moments amb molt d'orgull, des de veure la plaça per reivindicar la llibertat del nostre país, fins a les accions de solidaritat", ha destacat. L'encara alcaldessa ha tancat la intervenció amb un agraïment al seu equip de govern i tots aquells que l'han acompanyat. Un llarg aplaudiment ha clos la declaració institucional.Erra, que també és diputada al Parlament, va arribar a l'alcaldia el 2015, quan va agafar el relleu de. El 2019 va revalidar la vara d'alcaldessa amb majoria absoluta. Tal com havia explicat en reiterades ocasions , ha rebut pressions de tornar-se a presentar pels bons resultats. Però resulta que Erra tenia clar que només faria dos mandats.Vic és un feu controlat tradicionalment per l'antiga federació de CiU i, més tard, per l'espai polític de Junts. Jacint Codina, d'Unió, en va ser alcalde durant 12 anys i Vila d'Abadal en va prendre el testimoni, conservant-ne l'alcaldia. Entre 1983 i 1995, CiU va disposar de majoria absoluta. Erra, de fet, va entrar al consistori com a regidora d'Educació sota el paraigua convergent.El partit ha de trobarquan falta menys d'un any per a les municipals. L'alternativa pot sorgir del mateix grup municipal. Qui es posarà al capdavant del partit ara per ara és una incògnita.El partit ha de trobar unquan falta menys d'un any per a les municipals. L'alternativa pot sorgir del mateix grup municipal. Qui es posarà al capdavant del partit ara per ara és. I Erra tampoc s'ha mullat sobre qui serà el nou candidat."Ara l'assemblea de Junts ha de decidir a partir de les persones que poden ser possibles candidats", ha dit, subratllant que espera que hi hagi el "" en el projecte perquè "la ciutat continuï donant". La primera candidata que s'ha donat a conèixer a Vic és la d'ERC: Maria Balasch . Cap dels partits que tenen representació a l'Ajuntament -Junts, Capgirem Vic o el PSC- han fet cap anunci al respecte.

