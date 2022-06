Aragonès defensa la recerca com a «aposta estratègica» del país

El president de la Generalitat,pel seu indissociable potencial transformador".En aquest sentit, el cap de l'executiu català ha volgut subratllar que "la" per la capacitat de generar prosperitat, treballs de qualitat i benestar. Aragonès, que ha situat com a exemples el lideratge en el disseny i producció del xip europeu o la producció de l'hidrogen verd, ho ha dit en el marc de la gala d'entrega de premis dels"Catalunya disposa d'universitats i", ha assegurat el president del Govern, que ha anunciat la intenció de seguir "impulsant el conjunt del sistema de recerca" català. En aquesta línia, ha recordat que el seu executiu ha recuperat el Departament de Recerca i Universitats iPer la seva banda, la consellera de Recerca i Universitats,, ha recordat que després de la pandèmia de la Covid-19 cal "continuar insistint en la rellevància de la recerca, de la innovació i la transferència per fer front als reptes i preparar-nos per futures crisis". "La recerca és el millor pla de contingència, amb pandèmia o sense", ha afegit. En aquest sentit, ha apostat perper acostar-nos a xifres com les dels països nòrdics o Alemanya que superen el 3% del PIB".En aquesta edició, el Govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)amb el Premi(PNR’21). Lewenstein (Varsòvia, Polònia, 1955) és professor d'investigació ICREA a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), on dirigeix el grup de recerca en Teoria de l'Òptica Quàntica.En la categoria de, la premiada ha estat, professora d'investigació ICREA a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) de Girona. Radjenović (Belgrad, Sèrbia, 1980) està especialitzada en el desenvolupament d'elèctrodes nanoestructurats d'esponja de grafè de baix cost per al tractament de l'aigua.

