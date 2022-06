Mor un britànic de 23 anys a Sitges en caure al mar des del Baluard

Un jove britànic de 23 anys ha mort aquesta matinada a(Garraf) en caure al mar des del, una de les zones més emblemàtiques del municipi, segons ha publicat La Vanguardia i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra, que investiguen el succés amb la hipòtesi que la mort ha estat accidental.Els fets han tingut lloc cap a, quan el jove s'ha precipitat des d'un desnivell d'uns cinc metres d'alçada a les roques que fan de mur de contenció per a l'espigó que hi ha a l'indret. Un amic que anava amb el jove i una altra persona han avisat els serveis sanitaris i han vetllat per l'afectat fins que han arribat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.L'autòpsia haurà de determinar si hi ha hagut alguna circumstància que pugui estar relacionada amb la caiguda de la víctima, que no tenia domicili a Sitges. De moment, els Mossos, i l'atribueixen a un accident.

