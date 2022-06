El Govern rebutja la nova proposta de l'Aragó per als Jocs d'Hivern

Ha acabattelemàtica que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda entre, el(COE) per intentar pactar una proposta conjunta entre les dues autonomies per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030.Fonts de l'executiu català han explicat a l'ACN que, que. La consellera de la Presidència,, ha manifestat que ja n'hi ha prou d'anar canviant l'acord de la comissió tècnica i s'ha negat a reobrir el debat de l'esquí alpí. D'altra banda, el Govern creu quePer la seva banda, el conseller d'Educació, Cultura i Esports de l'Aragó,, ha reiterat que la proposta aragonesa conforma unaarticulada a través d'un repartiment de lots de proves "en què" en la tria de disciplines. Faci ha mantingut que per a l'Aragói ha reiterat que la candidatura s'ha de configurar "en peu d'igualtat".El COE no ha fet valoracions de la reunió, per bé que, aquest matí, el seu president, Alejandro Blanco, explicava a TV3 que "els que han de prendre la decisió i tenen la responsabilitat són els territoris", i afegia que el COE es limita a intentar facilitar l'acord. Alhora ha defensat que la seva actuació ha estat "imparcial i independent".Davant d'aquesta situació de desacord entre Catalunya i l'Aragó,i afegeix que el COE haurà d'acabar prenent una decisió.

