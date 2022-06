Uns pares hauran de pagar 26.300 euros a una agent dels Mossos atropellada per la seva filla amb bicicleta

Els pares d'una menor que va atropellar una vianant amentre anava en bicicleta hauran de pagar una indemnització de 26.370 euros per danys i perjudicis. Tal com ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN, l'Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat la sentència de primera instància. L'atropellament va tenir lloc el 6 d'agost del 2014 a la tarda, quan la víctima passejava pel carrer Pla del Diable de Vilafranca i va ser. La sentència argumenta que, segons el Codi Civil, els pares són responsables dels danys causats pels fills. La víctima pateix seqüeles permanents com ara un cert grau deL'any següent a l'accident va tenir lloc un procediment penal contra la menor que es va desestimar. El 2017 la víctima va posar una demanda contra l’asseguradora dels pares, però també es va desestimar perquèEl 2018 es va posar la demanda civil contra la menor, que ja no ho era, i contra els seus pares i el 2020 va haver-hi la sentència de primera instància que els condemnava a pagar 29.000 euros a la víctima.Tot i que la víctima, una, representada pel bufet d’advocats Pérez Tirado,com a indemnització pels danys patits a l’accident, la sentència la va deixar en menys de la meitat per dos motius.En primer lloc, perquè tot i reconèixer que la menor circulava a alta velocitat, sense prestar atenció al trànsit i titllar-la de “principal responsable” de l’accident, el jutge va considerar queper no haver-se assegurat que no venia cap vehicle, tal i com indica el Codi de Circulació.I, en segon lloc, perquè va fer una valoració econòmica més restrictiva dels danys i lessis dies d’hospitalització, set mesos de baixa, reubicació del lloc laboral a tasques administratives, impediment de seguir jugant a futbol en un equip on jugava, sordesa del 7% a l’orella esquerra i estrès post-traumàtic.Els pares de la menor van recórrer la sentència, però aquest dimarts l’Audiència Provincial ha ratificat el que va dir el jutjat de primera instància. L'únic canvi que ha introduït ha estat unaper considerar que no totes les seqüeles estan ben provades. Així ha deixat la condemna en 26.370 euros. Com ja va determinar el jutge de primera instància, la condemna recau tant sobre la menor com sobre els pares, a qui considera responsables en base al que diu el: “Els pares seran responsables dels danys causats pels seus fills”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor