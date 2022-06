Una cinquantena de persones protesta contra els lloguers turístics a Barcelona

Guiris en acció! 💼⛱



Ens acabem de plantar a la immobiliària @ShBarcelona amb les veïnes de #CasaOrsola i @XHabitatgEE per denunciar els lloguers temporals i els turístics. Posa’t les xancles i vine!



📌Sepúlveda 154



[OBRIM FIL] pic.twitter.com/onq2RLpvu7 — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) June 7, 2022

Mig centenar de persones s'ha plantat aquest dimarts a la tarda al davant de la immobiliària SH Barcelona percatalana. Els manifestants han protestat disfressats de turistes, ja que la ciutat està vivint uni de lloguer temporal.Laés l'encarregada de comercialitzar els pisos de lloguer temporal de la finca de Casa Orsona el veïnat de la qual pateix des de fa mesos l'expulsió i. La nova empresa propietària,, lloga els pisos en règim de lloguer temporal.Elshanmés habitatge per als veïns i no per als turistes o les rendes altes que estan de pas a la ciutat. I és que la reactivació del turisme i de l'activitat econòmica internacional a Barcelona està tenint, segons denuncien des del Sindicat de Llogateres:El Sindicat de Llogateres, donada la situació actual,el Govern perquè incorpori unaa la nova Llei d'Habitatge que s'està tramitant:. D'altra banda, l'organització exigeix que esa Catalunya.

