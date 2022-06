L'Estat pagarà 46 milions d'euros per finançar la jubilació anticipada dels Mossos

Lai elhan acordat que l'pagui, cada any, l'import corresponent per finançar lad'Esquadra. Per al 2022, aquest import és de. D'aquesta manera, segons ha informat elen un comunicat, s'aconsegueixeconòmiques de la jubilació anticipada dels Mossos amb la resta de cossos i forces de seguretat de l'Estat.L'import de 46 milions s'ha fixat en una reunió aquest dimarts entre els representants de les dues administracions. Es tracta d'un grup de treball específic per abordar aquesta qüestió en el marc de la. La creació d'aquest grup va ser un dels compromisos assolits en el darrer ple de la comissió del març.L'acord també preveu que la transferència es vagi incrementant en funció de l'evolució dels efectius dels Mossos. L'ingrés de 46 milions per al 2022 es farà enabans que acabi l'any. A partir de 2023, el pagament es farà a través deiguals que es liquidaran al març de l'exercici següent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor