Surt a la llum «Segona florada», el disc pòstum de Pau Riba amb l'Orquestra Fireluche

Com un testament musical, aquest dimarts s'estrena el disc queva gravar ambfins uns dies abans de la seva mort. L'àlbum s'anomena Segona florada (U98 Music) perquè de fet és la continuació del seu primer treball conjunt, anomenat Ataràxia (2019) i la gira del qual va quedar interrompuda per la pandèmia. Malgrat l'absència de Riba, la Fireluche farà presentació del disc en directe, ambi una estrena especial al Festival Ítaca amb moltes col·laboracions d'amics de l'artista. També la de la seva companya de vida, a qui Pau Riba homenatja en aquest disc pòstum amb la cançó d'amor Memimú.arriba aquets dimarts en format digital i més endavant ho farà també en vinil. L'àlbum es va enregistrar ben bé fins als últims dies de vida de Pau Riba. El disc estava projectat, però de fet no s'havia començat a gravar quan el cantant va rebre el diagnòstic del seu, l'octubre de l'any passat. Malgrat la notícia, tant ell com la Fireluche van decidir que farien el disc, i encara van ser a temps d'enregistrar-lo. Malauradament, no a temps perquè l'artista el veiés publicat.De fet, el projecte ja tenia concerts de presentació tancats amb Pau Riba, per exemple, la seva presentació oficial havia de ser el 9 d'abril a l'Auditori de Girona, dins del. Però Riba no hi va ser a temps, ja que va morir el 6 de març.L'àlbum conté alguns homenatges, com a la seva parella Memi, i també a la filla d'aquesta, Aina, a qui canta en la cançó D'aina. El disc és una col·lecció dealgunes de les quals ja havia tocat amb la Fireluche, però la majoria creades en poc temps per a l'àlbum, principalment amb lletres seves i també alguna poesia no pròpia.

