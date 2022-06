​L'AMB culmina la recuperació de l'entorn del riu Llobregat

El riu Llobregat és una de les grans infraestructures verdes metropolitanes. Foto: Albert Canalejo / AMB

L' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha finalitzat les actuacions de millora i transformació del riu Llobregat . L'objectiu era doble: consolidar aquest curs fluvial metropolità com un espai de lleure i esport, i alhora com un ecosistema blau amb més qualitat paisatgística i ambiental.Les darreres intervencions s’han portat a terme als marges de, que sumen quaside camí paral·lel al riu i els accessos des dels nuclis urbans als municipis.El conjunt d’actuacions doten d’i alhora s’adapten a les particularitats locals de cada municipi. A tots els trams s'han fet treballs de millora del ferm, de gestió natural de l’aigua a través de cunetes verdes, de millora de la qualitat paisatgística amb plantacions d’arbrat i espècies arbustives al llarg de tot el recorregut, així com d'increment i millora de serveis i equipaments: creació de nous miradors, àrees d’estada i esbarjo, punts de trobada, fonts d’aigua i un reforç en la senyalització dels espais. En aquest sentit, s’han generat 6 nous espais d’estada-miradors al riu i s’ha reforçat la informació dels punts d’interès.Per altra banda, s'han realitzatcom la millora dels camins de l'Anella Verda a l'entorn fluvial de Sant Boi; la milora dels recorreguts d'accés al Llobregat des de Santa Coloma; el primer pas per construir el futur parc fluvial de Sant Vicenç dels Horts; així com la creació de de punts de trobada o portes als dos camins d’accés de Pallejà, entre altres.

