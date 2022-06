Sánchez nega greuges a Catalunya i promet més inversió en infraestructures el 2022

El president espanyol,ha negat aquest dimarts al Senat cap greuge respecte a Catalunya pels incompliments en les inversions previstes als pressupostos del 2021 i ha promès que el seu govern. Sánchez ha atribuït el buit d'inversions a la pandèmia i al fet que l'economia espanyola i mundial han patit "colls d'ampolla". Ho ha dit en resposta la, i ia assegurat que el seu govern té un gran "respecte" als ciutadans de Catalunya. Al final de l'intercanvi amb la republicana, Sánchez ha recordat la concessió dels indults.En línia amb el discurs del Govern català davant els incompliments , les explicacions de Sánchez no han convençut Mirella Cortès, que li ha retret que utilitziper justificar el buit d'inversions a Catalunya, que està "un any més a la cua de la inversió", amb una execució "ridícula". "Catalunya paga sempre i mai rep el que li correspon", ha dit. "La gent està farta d'excuses i demana solucions", ha dit. Aquest és un tema que ha tensat al màxim el clima entre tots dos governs Cortès ha retret a Sánchez que hagi estat "incapaç de complir" els pressupostos de l'Estat pactats amb la seva formació. "Vostès amb els seus incompliments no només falten a la seva paraula, sinó al respecte a tots els catalans". També ha advertit Sánchez que els incompliments el poden deixar sense socis al final de la legislatura. "Si vostès no compleixen ni amb els seus socis de govern i col·laboradors parlamentaris,", a més de dir que el govern espanyol "menteix, incompleix i espia".En la seva resposta, Sánchez ha recordat que quan va arribar al govern va constatar la "manca de sintonia" entre els governs català i espanyol, i ha destacat que només en el ministeri de Transports s'inverteixen. També ha recordat que la Generalitat va rebutjar la inversió per a l'ampliació del Prat, i que "les dificultats d'execució no només afecten el govern d'Espanya, sinó també la Generalitat, que només ha executat el 57% del pressupostat en infraestructures"."No aboni un discurs de greuge territorial que no és tal, perquè el meu govern ha complert". "El compromís del govern d'Espanya és inequívoc, i em sembla absolutament inapropiat que digui que és el mateix que governi la dreta que l'esquerra, perquè la nostra aposta per la convivència és rotunda". "I si no,i ara estan fora", ha dit.

