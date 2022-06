Denuncien que un propietari es nega a llogar el seu pis per parlar-li en català

En serio m'acaben de dir que NO a un pis per respondre-li el 1r whatsapp en català??? DONCS SI.

(tmpc m'havia dit pas que no l'entengués) pic.twitter.com/KReS32ZFmM — ainaplans (@ainaplansf) June 6, 2022

"Ho sento, però sort, perquè ja no estem interessats". Aquesta ha estat la resposta d'un propietari que llogava un pis davant la resposta end'una jove., com s'observa en la imatge, ha enviat tres àudios en català sense saber que la persona amb qui conversava no entenia l'idioma. Aquest motiu ha fet que l'arrendatari s'hagi negat a llogar-li el pis."Només per haver-me respost tres vegades (inclòs amb) donant per fet que jo entenc català sense preguntar, ja no estem interessats", li respon ena la noia interessada a través d'un missatge de. El propietari es justifica perquè l'anunci i la seva contestació estaven en castellà.Des deperexpliquen que es tracta d'un "cas clar de", i per això demanen a la persona afectada posar-se en contacte amb el servei dede l'entitat.

