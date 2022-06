La nova proposta que uneix escape room, geocerca i gimcana a cinc pobles d'Osona

Com funciona el Triescape?

1. Triescape Sant Bartomeu del Grau | Els Avalots

2. Triescape Viladrau | El Montseny, terra de bruixes

3. Triescape Roda de Ter | Una vida lligada a Roda

4. Triescape Espinelves | Els arbres gegants de Catalunya

5. Triescape Manlleu | El Ter, un entorn fluvial privilegiat

Aquesta nova proposta neix en el marc del projecte: Osona: paisatge, tradició i cultura, impulsat pel Consell Comarcal i cofinançat per FEDER i el Pla de Foment Territorial de Turisme a la comarca d’Osona. A Sant Bartomeu del Grau, en ple Lluçanès, se centra en la figura deli el judici contra ell mentre, que a Roda de Ter el protagonista és el poeta. A Viladrau el Triescape se centra en lesmentre que a Espinelves, també en ple massís, ho fa amb els. Finalment, eli el seu entorn esdevenen el fil conductor a Manlleu.El Triescape inclou una geocerca per a la descoberta de l’entorn natural del municipi, una gimcana que permet conèixer el centre històric de cada vila i un escape room per conèixer la cultura a través de llegendes i esdeveniments històrics.La proposta convida als grups a fer tres activitats per viure una experiència completa, a través d’un mateix fil conductor, amb unaen total. Tanmateix, també hi ha l'opció de fer només una o dues de les activitats (durada: 1 hora).Després d'unes primeres setmanes de funcionament promocional, a partir delel Triescape engega l'activitat normal. Less'han de fer a través de cadascun dels ajuntaments adherits a la iniciativa.El noble Bernat Codina fa temps que intimida i amenaça veïns i veïnes de Sant Bartomeu, especialment la Beatriu, la noia de qui està enamorat. Finalment, s’inicia un procés judicial en contra seva conegut com els Avalots. Aconseguiran detenir-lo i expulsar-lo del poble? Els participants podran descobrir l’element clau del judici.: 30 minuts de durada i circuit de 500 metres. Descobreix alguns dels indrets emblemàtics del municipi mitjançant una proposta dinàmica i interactiva. Esbrinaràs quin objecte s’amaga a Sant Bartomeu del Grau? El punt de sortida és l’edifici del casal.: 30 minuts de durada i circuit d’1,8 quilòmetres. Recorre l’entorn natural de Sant Bartomeu del Grau, deixant enrere masos i passant per les ruïnes de l’església. Descobriràs on és el tresor amagat? El punt de sortida és el pla de l’oratori.: 1 hora de durada a l’interior de l’edifici del Casal d’Avis. Les pistes per resoldre el joc estan amagades entre els objectes d’una taverna del segle XVII. Tens menys d’una hora per poder recopilar totes les dades necessàries que et guiaran a resoldre qui va amagar l’objecte d’aquesta història i per què.: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau93 888 90 00 |En només un parell d’anys, 14 dones de Viladrau són acusades de bruixeria. Els seus crims: estudiar i conèixer la natura i els seus recursos, preparar beuratges i fer rituals. El poble les acusa per penjar-les. Innocents o culpables? El visitant pot decantar la balança i canviar la història.: 30 minuts de durada i circuit d’1,2 quilòmetres. Juga, supera proves i descobreix l’encant de Viladrau passant per diferents punts d’interès. Aconseguiràs saber quin objecte s’amaga en aquest municipi? El punt de partida és el centre de visitants Espai Montseny.: 30 minuts de durada i circuit d’1,3 quilòmetres. Des de l'ermita de la Pietat, com a punt de sortida, caldrà anar amb els ulls ben oberts i la ment desperta per descobrir on s’amaga el tresor.: 1 hora de durada a l’interior de l’Espai Montseny. T’atreveixes a posar els peus en una casa de bruixes? Tens fins a 7 proves que t’acostaran a resoldre l’enigma final. Actua amb intuïció i rapidesa per saber qui va amagar l’objecte de Viladrau i per què.: Espai Montseny93 884 80 35 |El poeta Miquel Martí i Pol neix i viu tota la seva vida a Roda de Ter. Treballa durant 29 anys a les oficines d’una fàbrica tèxtil i publica més de 30 llibres, la majoria de poesia. És una persona molt implicada amb la cultura, la llengua catalana i la lluita obrera però les autoritats de l’època sovint li fan la vida molt difícil. Podrà comptar amb el participant del Triescape per seguir sent la veu d’un poble amb la seva poesia?: 30 minuts de durada i circuit d’1,3 quilòmetres. Una activitat per descobrir la vila natal del poeta mentre passes una sèrie de proves d’enginy. El premi final? Descobrir quin és l'objecte que s’amaga en aquesta població. El punt de partida és la Fundació Miquel Martí i Pol.: 30 minuts de durada i circuit d’1,4 quilòmetres. Amb la gimcana ja has descobert quin és el tresor, et proposem trobar-lo a partir d’unes pistes de geocaching mentre coneixes l’entorn natural i industrial de Roda de Ter. T’hi veus en cor? Dirigeix-te al cementiri i comença el joc.: 45 minuts de durada a l’interior de les Cases de la Blava. Tant si ets un habitual dels escape rooms com si mai n’has fet cap, supera el repte amb valentia! Tens 2 espais i 8 proves per investigar qui va amagar l’objecte clau d’aquesta història.: Fundació Miquel Martí i Pol93 850 03 55 |Espinelves, un municipi conegut pels avets, té la singularitat de l’Arborètum: un espai amb 58 espècies diferents de coníferes, i exemplars de més de 40 metres d’alçada. Són els arbres gegants. Tenir un arbre com l’Abies Masjoanis, que només es troba en aquesta localitat del Montseny, és una responsabilitat en majúscules!: 30 minuts de durada i circuit de 100 metres. Treballa en equip i resol els reptes de la gimcana. Passa per alguns dels indrets més emblemàtics del municipi mentre estudies quin objecte s’amaga a Espinelves. El punt de partida és la sala annexa al Jovent Club.: 30 minuts de durada i circuit de 2 quilòmetres. Descobreix l’entorn natural d’Espinelves, passant per l’Arborètum, on es troben els arbres que protagonitzen la temàtica de la història. Surt de la sala annexa al Jovent Club i aconsegueix fer-te teu l’objecte de la història. Sembla fàcil, oi?: 1 hora de durada a l’interior d’un edifici històric just al centre d’Espinelves. Què pots descobrir dins la casa d’un botànic? Quines pistes pots trobar entre els quaderns i llibres d’un apassionat dels arbres? Tens menys d’una hora per esbrinar què et vol dir cada pista i resoldre qui va amagar l’objecte d’aquesta història i quin era el seu motiu.: Ajuntament d'Espinelves93 884 92 30 |La filatura de cotó Can Sanglas, instal·lada a la vora del Ter per aprofitar l’energia hidràulica, està en ple funcionament i expansió. Però, la desaparició d’un element vital pot fer que el futur de Manlleu canviï completament. Per bé o per mal? Només es podrà saber amb l'ajuda del participant al Triescape.: 30 minuts de durada i circuit d’1,2 quilòmetres. Amb el Museu del Ter com a punt de sortida, visita alguns dels punts amb més encant de la vila on hi trobaràs respostes i descobriràs quin objecte s’amaga al municipi si resols 3 proves. Victòria o derrota final?: 30 minuts de durada i circuit d’1,4 quilòmetres. Els participants descobreixen el tram que voreja el riu Ter al municipi de Manlleu a través d’una cerca del tresor que surt del Museu del Ter. Si amb la gimcana has descobert quin és l’objecte, esbrina on està amagat seguint les coordenades del joc.: 1 hora de durada a l’interior del Museu del Ter en format escape box. A l’interior d’una caixa tindràs tots els elements per submergir-te en la història del Manlleu més industrial de finals de segle XIX. Observa amb atenció, lliga les idees de tots els membres de l’equip i resol el misteri que et portarà a finalitzar el joc.: Museu del Ter93 851 51 76 |