Mercedes crida a revisió gairebé un milió de cotxes per un problema de frens

ha cridat a revisió gairebé un milió de cotxes per un problema en el sistema de frens. Es tracta de tots els vehicles Mercedes-Benz, Mercedes-Benzi Mercedes-Benz, fabricats entre el 2004 i el 2015. En total, se n'han venut 993.407 i només es coneix que 70.000 es troben a. La resta han pogut estar comercialitzats per tot el món.Segons l'autoritat federal alemanya del transport, el motiu de la revisió és que laen elpot provocar la interrupció de la connexió entre el fre i el pedal, fet que pot comportar que el servei dedeixi de funcionar. La companyia també explica que trucarà immediatament tots els propietaris dels vehicles afectats.Tots els models afectats han estat fabricats alsperò venuts per tot el món i funcionen amb motors de dièsel i de gasolina. El servofrè, sistema afectat per aquest error, és un dispositiu instal·lat en un circuit de frenada hidràulica que augmenta la força aplicada almestre.

