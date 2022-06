Els clients dels restaurants es podran endur les restes de menjar a casa

Elshauran d'informar als seus clients que poden. És una de les mesures que contempla el projecte deque aquest dimarts ha aprovat elreunit en consell de ministres. Ho ha explicat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació,, en la compareixença a la. El ministre ha afirmat que el client disposarà d'un recipient -reciclatges i sense cost- on transportar l'aliment. En el cas de Catalunya, hi ha una norma similar que és vigent des del 2020 Planas s'ha referit a la importància que té la llei,ja que només França i Itàlia en dispsoen d'una de similar a la UE. Planas ha fet al·lusió al principi dei al fet que la norma és "una resposta a una necessitat social reclamada per la societat" i a la. El ministre ha dit que la llei "no vol ser intervencionista sinó regulatòria" i vol assumir un dels objectius dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que és reduir a la meitat el malbaratament d'aliments per càpita mundial. Ha recordat que la FAO, l'agència de l'ONU per a l'alimentació, ha assegurat queEl ministre ha insisitit en quèa elaborar un pla de prevenció per combatre el malbaratament. Segons ha dit, eles produeix en cases i establiments i un 20% en la cadena alimentària. S'hauran de jerarquitzar l'ús que es dona als productes alimentaris abans de llançar-los i estableix la prioritat que s'ha de donar al consum humà, establint la donació a entitats com els bancs d'aliments.Les empreses hauran d'establir convenis amb les organitzacions receptores que especifiquin les condicions de recollida, emmagatzemantge i transport. L'objectiu és conèixer l'origen de cada producte alimentari. També les entitats que rebin els aliments hauran de dur un registre dels productes que entren per tal d'assegurar la traçabilitat dels aliments. El text legislatiu inclou un seguit de sancions a establiments de restauració que no compleixin amb les normes de la llei, i quePlanas ha expressat el context en què s'¡aprova el projecte, quan existeix el, el que fa més peremptòria la necessitat d'afrontar un problema que, com és el malbaratament, toca a les consciències. El text també contempla la transformació dels aliments en melmelada o sucs perquè estiguin en condicions de consum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor