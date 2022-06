Un restaurant publica el sou dels seus cambrers a la carta

Hay un restaurante en Algeciras que, en su carta, expone las condiciones laborales de sus camareros. ¡Con un par! 👏🏻 @grillaera pic.twitter.com/HkLlVnxfAo — Fernando (@Casado_F) June 7, 2022

En plena onada de crítiques al sector de la restauració per les pèssimes condicions laborals que ofereixen en molts casos, un restaurant s'ha fet viral per. Es tracta de les hamburgueseries, ubicades a Algesires i Màlaga.Si bé aquesta és una iniciativa que la cadena va iniciar l'any passat, la polèmica actual pel tracte als treballadors en la temporada turística ha potenciat els aplaudiments a la mesura a les xarxes socials. Així, en aquest cas, tots els empleats tenen eld'hostaleria de cada província.Entrant al detall, la carta del local de Cadis exposa que els seus cambrers tenen un sou brut deamb una cotització de 471 euros a la Seguretat Social. A Màlaga el sou dels cambrers és més elevat perquè el conveni és diferent, i s'enfila fins alsEl restaurant, queels cambrers per oferir una part d'espectacle en els àpats, també revela quants treballadors té. A Algesires són set cuiners, nou cambrers, un fregaplats, tres comptables, un responsable de manteniment, un de màrqueting i un gerent. D'aquests,i el 70% amb contractes de 40 hores setmanals. A més, les setmanes laborals consisteixen en cinc dies treballats iun element que costa de trobar al sector.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor