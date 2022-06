Un cambrer se salva d'un tiroteig a Madrid perquè les bales van impactar un pernil

Dos membres d'unavan disparar diumenge al migdia un cambrer en una sidreria del barri madrileny de, sense que l'objectiu o cap altra persona resultés ferida. Ara bé, la història té un altre gir revelat per El País: les bales van impactar contra un, fet que, curiosament, va evitar que rebotessin i acabessin ferint algú.Els fets van passar a les 13.10 hores d'aquest diumenge a la sidreria "", situada al carrer Hortaleza número 23. Dos adolescents van entrar encaputxats al local i van disparar dos trets contra un dels, un home de 32 anys, que va poder refugiar-se a temps i salvar la vida. L'escena va provocar el pànic dels clients del local, que van fugir o amagar-se sota les taules.Els agressors van marxar corrent, però un d'ells, de 17 anys, va sermolt a prop del lloc dels fets per una parella d'agents dede Madrid. A la motxilla portava la suposada arma utilitzada, una pistola de fogueig que ha estat modificada per disparar.La unitat científica de laha inspeccionat el bar per recollir les bales i les proves. La inspecció la duu a terme la Brigada d'Informació, encarregada de les baralles i els homicidis relacionades amb bandes juvenils violentes. I és que la principal hipòtesi és unarelacionada amb bandes. Els agents busquen l'altre atacant, que va aconseguir fugir.

