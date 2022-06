Antoni Abad deixarà la presidència de la Cecot després de 17 anys

Laha confirmat que s'ha començat el procés de relleu al capdavant de lade l'entitat després que l'actual president,, hagi anunciat que no es tornarà a presentar per fer-ho.L'actual president ho va fer públic en el marc de junta directiva extraordinària, el passat 25 de maig: "Us he convocat avui en reunió extraordinària per formalitzar el que ja havíem avançat en junta l'any passat i és queper ser reelegit president de la Cecot i que, un cop ja ha estat aprovat el Pla Estratègic pels pròxims anys, dono curs a un procés de relleu a la presidència d'aquesta entitat".Durant la reunió es va constituir laconformada per tres membres de la Junta i tres persones suplents també de la junta directiva de la Cecot que seran les encarregades de recepcionar i tramitar les candidatures que es produeixin entre el 26 de maig i el 17 de juny, i validar-les fins a arribar a lLes persones que poden presentar candidatura han de formar part de lade l'entitat, estara la mateixa i comptar amb l'aval mínim d'unde l'assemblea de la Cecot.Serà la primera vegada en gairebé 20 anys que hi haurà una persona nova al capdavant de la patronal. Abad ha estat reelegit en quatre ocasions des del 2005, ara fa, quan va prendre el relleu d

