La Nit Irla 2022 celebra els 25 anys de la fundació

El proper 15 de juny:



➡️ T'esperem 📍 al Mirador del @mhistoriacat per celebrar la #NitIrla 2022 i fer entrega dels 🎖️🎖️ Memorials Macià i Companys i del 🏆 Premi #Assaigirla



Aforament limitat. Cal inscripció a 📲 https://t.co/JbkgL8NuXL pic.twitter.com/bcJKqQtJvV — Fundació Josep Irla (@fjirla) May 31, 2022

Aquest juny arriba la, amb el tradicional lliurament dels memorials Lluís Companys i Francesc Macià i del Premi d'Assaig Irla. L'edició d’enguany s'emmarca en elsLa Nit Irla 2022 se celebrarà el proper, a partir de les 19.00, al(Plaça de Pau Vila, 3. Barcelona). Durant l’acte es lliurarà el, un reconeixement per la seva acció en favor de la llengua, la cultura i la nació catalanes, i el, enguany dedicat a l’Any Europeu de la Joventut.També es farà el lliurament del Premi d’Assaig Irla 2022 , que com s'ha anunciat recentment, és per a l'historiadori el politòlegper la seva obra Eixamplar les bases. El sobiranisme d’esquerres a Catalunya, el País Basc i Galícia.La cloenda de l’acte anirà a càrrec de, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. També comptarà amb l’actuació musical del duet valenciàa.Per assistir, és imprescindible. L’acte també es retransmetrà en directe a través del canal de Youtube de la fundació i per xarxes socials amb el hashtag #NitIrla

