Sánchez reclama a Feijóo que faci «oposició d'Estat»

El president espanyol,, ha reclamat al líder del PP,, que faci unaen lloc de. Ho ha dit en el primer intercanvi dialèctic amb Feijóo, en seu parlamentària, concretament al, després que aquest li preguntés si l'executiu estava a l'alçada de les necessitats de les famílies espanyoles. El dirigent socialista ha assegurat de Feijóo quei ha posat en valor la gestió davant la crisi per ajudar els sectors més afectats, dels crèdits ICO als ERTO, amb els fons europeus i amb les conseqüències de la guerra.Feijóo, per la seva banda, ha dit que l'oposició que fa el PP és "d'Estat, però vostè no té aliats d'Estat". Ha afirmat que "no es reconeixia" en l'estil insultant de molts debats parlamentaris i ha assegurat que Sánchez va en la, i ha demanat que es retorni als ciutadans els ingressos públics. S'ha referit al pla anticrisi que ell, com a president del PP, va proposar-li en la seva reunió a la Moncloa només arribar al lideratge de la seva formació, sense resultat.Sánchez ha assenyalat que en aquesta trobada va proposar a Feijóo fins a, des de treure la paraulade la Constitució a parlar bé d'Espanya quan es facin declaracions a l'exterior, i ha exclamat que davant la crisi només hi ha dos camins:. Sobre els pactes, ha tornat a demanar al PP que accepti la renovació dels òrgans constitucionals que l'esperen des de fa temps, i ha recordat que el seu govern ha culminat fins a"catorze acords" amb els agents socials.Hi havia molta expectació ja que es tractava delentre el president espanyol i el cap de l'oposició. Feijóo, en el moment en què es va imposar -sense oposició- al capdavant del seu partit, va anunciar un nou estil d'oposició, més subtil i moderat del que va caracteritzar el seu antecessor al capdavant de la dreta espanyola,Però la moderació de Feijóo ja ha estat qüestionada des de diversos sectors. Unes declaracions recents sobre una supsoada situació d '"apartheid" lingüístic a Catalunya ja va desfermar un allau de crítiques molt dures a Catalunya.També s'esperava el xoc perquè la sessió al Senat es produeix en plena, on els grans partits espanyols es juguen molt . El PP, que presideix actualment la Junta, intenta superar de manera clara un PSOE que va governar la comunitat durant quaranta anys. I alhora el PP pretén desampallegar-se d'un Vox a qui totes les enquestes mostren amb una clara tenedència a l'alça.Aquest dimarts, la ministra portaveu,, a preguntes dels periodistes, ha reclamat a Feijóo que "faci el que li toca, fer de cap de l'oposició amb sentit d'estat", i li ha exigit que el PP compleixi les seves "obligacions constitucionals" amb la renovació del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional.

