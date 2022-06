Europa aprova l'ús d'un carregador universal per a tots els mòbils

Aviat serà una realitat no haver de preguntar si algú té un carregador d', ja que laha acordat l'obligatorietat de vendre unper a tots els dispositius mòbils, inclosos no només telèfons sinó també tauletes i càmeres. La mesura entrarà en vigor durant la tardor del 2024, mentre que queden fora de la universalitat, per ara, els ordinadors portàtils.Tot plegat s'ha aprovat aquest dimarts al ple del Parlament Europeu, previ acord amb representants dels 27 països membres. La iniciativa busca harmonitzar el port d'entrada perquè l'USB-C, utilitzat en tots els telèfons que utilitzen el sistema, es converteixi en l'entrada estàndard per a tots els aparells. Així, tots podrien recarregar-se amb el mateix carregador i no caldrà comprar-ne un de diferent per a diferents dispositius.L'objectiu de la mesura és limitar les més d'11.000 milions de tones de deixalles i restes tòxiques de cables que cada any es malbaraten a tot el món. A banda de l'argument mediambiental, la mesura també es justifica pel bé del consumidor, que ja no haurà d'acumular carregadors diferents. La mesura tira endavant malgrat la forta oposició d'Apple, principal afectada, i que defensa el seu model de càrrega.En els últims anys el nombre de carregadors ha passat de 30 a tres, però Europa ho veu insuficient i per això ha legislat perquè n'hi hagi un de sol. Segons un estudi del 2019, el 44% dels telèfons mòbils venuts a la UE tenien connector USB-C (el que es vol universalitzar) enfront del 38% amb USB Micro-B i el 18% amb el connector d'Apple.

