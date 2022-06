El govern espanyol, sobre la citació judicial a Bolaños pel cas Pegasus: «Màxima transparència»

i màxima voluntat deAixí ha expressat la ministra portaveu,,, la posició del govern espanyol després que s'hagi sabut que l'Audiència Nacional ha acordat l'aixecament del secret deli ha citat a declarar el 5 de juliol com a testimoni el ministre de la Presidència, Félix Bolaños , en el marc de la investigació sobre l'espionatge ai als ministres d'Interior i Defensa,A una pregunta durant la compareixença informativa de si el govern inclou en les investigacions la intervenció del telèfon de l'exministra d'Afers Exteriors, Rodríguez ha dit que la causa a l'Audiència Nacional se circumscriu als ministres esmentats anteriorment.El jutgeprendrà declaració a Bolaños com a màxim responsable del departament de Seguretat de Moncloa, tot i que hi ha discrepàncies sobre si la responsabilitat de la seguretat dels mòbils de l'executiu és seva o del CNI. El 18 de maig, Calama va la causa adduint que no hi ha cap possibilitat que persones jurídiques públiques hi siguin presents. De fet, el jutge no investiga els casos del Catalangate, sinó només l'espionatge als mòbils dels ministres i el president del govern espanyol.Calama ha acordat igualment ampliar laperquè una comissió judicial viatgi al país per prendre declaració com a testimoni al CEO de l'empresa NSO, que desenvolupa i comercialitza el programa Pegasus. El jutge ja va demanar fa unes setmanes informació a Israel sobre aquest programari. La setmana passada, Calama va prendre declaració a l'exdirectora del CNI,-cessada pel govern espanyol- i al funcionari dels serveis secrets encarregat d'elaborar els informes sobre aquest cas.

