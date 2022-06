El papa Francesc dispara les alarmes al Vaticà amb una reunió extraordinària

L'etapa decom a papa es podria anar acostant al seu final. La setmana passada es va anunciar una reunió extraordinària per al 27 d'agost que va posar en alerta el. El consistori serà per ratificar la creació de 21 nous cardenals -entre ells l'espanyol- i s'allargarà fins al dia 29.La decisió podria haver-se precipitat peldelque ha fet encendre les alarmes al Vaticà. L'any passat ja va haver de ser operat del còlon i, en les seves últimes aparicions, ha necessitat una cadira de rodes per moure's a causa de greus problemes en un genoll.Amb els nous cardenals, una àmplia majoria -83- dels 132 que tenen dret a vot en unhauran estat designats per Bergoglio. A més, en l'última ampliació de cardenals, el papa Francesc ha optat per repartir la majoria de llocs a fora d'Europa.

