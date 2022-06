Cap a l'educació del segle XXI

Les quatre ces de l'educació

Miquel Montoro, amb els estudiants de The Challenge



Els finalistes catalans

Els quatre equips catalans guanyadors de The Challenge by EduCaixa i que aquest estiu podran viatjar a Califòrnia són els següents:



Projecte: Tradició 3D

Categoria: Emprèn

Centre: Institut Escola del Treball (Granollers)

Descripció: El projecte és un web de venda de figures 3D d'interès cultural i patrimonial. El plàstic reciclat es transforma i reutilitza com a matèria primera. La impressora 3D crea figures culturals i patrimonials, amb una base en la qual s'inclou braille i un àudio explicatiu.

Projecte: Mental Health

Categoria: Emprèn

Centre: Salesians de Sarrià-Escola Professional (Barcelona)

Descripció: Una app que millora l'estat de la salut mental amb cites mèdiques, reptes i motivació a través de psiquiatres i psicòlegs.

Projecte: Dona sang!

Categoria: BeCritical

Centre: Escola Garbí Pere Vergés (Esplugues de Llobregat)

Descripció: Aquest projecte ha triat l’ODS “Salut i benestar” perquè hi ha una crisi sanitària mundial sense precedents. L'objectiu és conscienciar les famílies de l'escola i la societat sobre la importància de donar sang, mitjançant un vídeo i també una campanya de donació de sang a l'escola. Els alumnes han après sobre la sang i el funcionament de l'aparell circulatori, sobre la donació de sang i aspectes de la comunicació.

Projecte: OnEarth

Categoria: Steam

Centre: Colegio Padre Damián-Sagrados Corazones (Barcelona)

Descripció: OnEarth és un joc que representa com podria ser el planeta l'any 3018. El projecte té la finalitat de fomentar la consciència i l'acció de la població en el planeta per ajudar a reduir la contaminació d'una manera divertida i lúdica.

Avançar cap a la. Aquest és el gran objectiu d' EduCaixa , el programa de la Fundació ”la Caixa” que promou i impulsa laamb la finalitat de respondre a les necessitats de la societat actual i del futur.El programa es dirigeix a l’i eld’educació infantil, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Pretén promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat a través de programes educatius, recursos i activitats, la Formació Professional docent a partir de recursos i programes formatius com el de lideratge per a l'aprenentatge i la promoció de la transformació de l’educació basada en l’ús de les evidències.Una de les iniciatives és The Challenge by EduCaixa, un repte per a estudiants de secundària per desenvolupar un projecte que tingui un impacte positiu a la societat. Després d'una fase final a Barcelona, s'han seleccionat 22 equips –quatre de catalans- que aquest estiu faran una estada a Silicon Valley acompanyats del popular youtuber Miquel Montoro.De; d'obligar a deixar ser; de competir a treballar en equip; de preparar-se per un objectiu concret a donar les eines per preparar-se per qualsevol cosa... Aquests són alguns dels canvis que està vivint l'educació i que es continuaran aprofundint els propers anys.són les quatre ces d'aquest nou paradigma. EduCaixa les assumeix en un marc marcat per aquest lema: “el món de demà depèn de l'educació”. En aquest sentit, el programa, facilitant eines i recursos a docents per tal de fer-ho possible. Concretament, es treballa en aquestes tres línies:Oferir una gran varietat de recursos i activitats educatives, d’eficiència demostrada, orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l’alumnat.Proporcionar i impulsar la formació contínua del professorat i els equips directius en metodologies i continguts que afavoreixin la transformació educativa, posant un èmfasi especial en el lideratge per a l’aprenentatge de l’alumnat.Promoure l’avaluació com a eina clau per detectar iniciatives, eines i models educatius efectius, i transferir les evidències d’aquestes avaluacions, escalables a tota la comunitat educativa, per tal de convertir-les en la base del canvi.22 equips,, han estat seleccionats a. Són un total deque podran viatjar aquest estiu aper conèixer en persona universitats com Standford i Berkeley i les empreses capdavanteres de la meca de la tecnologia.L'experiència als Estats Units, entre el 28 de juny i el 12 de juliol, comptarà a més amb la presència del popular youtuber mallorquí, ambaixador de The Challenge 2022, que va anunciar per sorpresa la seva incorporació al viatge durant els Awards celebrats en una gala virtual en un metavers impulsat pel programa educatiu de la Fundació “la Caixa”.Els 22 equips guanyadors de The Challenge by EduCaixa 2022 són estudiants de 3r i 4t d'ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, i han estat seleccionats entre els 100 equips que van participar en el Campus de Barcelona al maig passat, després d'una primera selecció realitzada entrede 297 centres educatius de tota la Península.Tots els participants tenien el repte de desenvolupar projectes innovadors i responsables, emmarcats dins dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, amb el propòsit d'aportar solucions amb impacte positiu per a la societat. Podien triar entre quatre itineraris: Emprèn, BigData, BeCritical i Steam.