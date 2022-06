Anna Erra no repetirà com a alcaldessa de Vic

té deciditcom a, de manera que no es presentarà a reelecció com a candidata de Junts a les eleccions municipals del maig del 2023. Així ho assenyalen diverses fonts consultades per. La comunicació de la renúncia, prevista per aquest dimarts al vespre, arriba tres dies després de ser reelegida com a vicepresidenta de Junts en una votació en la qual va rebre més suports que Laura Borràs , nova presidenta del partit. Erra, que també és diputada al Parlament, va arribar a l'alcaldia de la capital osonenca el 2015, moment en què va agafar el relleu de, i el 2019 va revalidar la vara d'alcaldessa amb majoria absoluta.En les últimes setmanes, Erra ha mantingutamb persones de la seva estreta confiança i membres de l'equip de govern. El moviment de l'alcaldessa de Vic, que no tenia la decisió presa però ja verbalitzava en privat els dubtes sobre la seva-segons les fonts consultades per aquest diari-, obligarà el partit a trobar unquan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. L'alternativa podria sorgir del mateix grup municipal.L'adeu d'Erra se suma al que fa unes setmanes va comunicar, alcaldessa de Girona, que tampoc es presentarà a la reelecció i que també governava la ciutat des de feia dos mandats. Madrenas, com la batllessa de Vic, forma part de l'executiva de Junts. Serà substituïda per, que no va tenir rival a les primàries. La capital d'Osona i Girona són dues ciutats clau en el poder municipalista de Junts, a banda de ser unindispensable quan hi ha eleccions catalanes. Un altre diputat i alcalde,, en aquest cas de, tampoc continuarà en el càrrec. Tots tres provenen de Convergència, van fundar el PDECat i després es va sumar a Junts.Vic és un feu controlat tradicionalment per l'antiga federació dei, més tard, per l'espai polític de Junts., d'Unió, en va ser alcalde durant 12 anys i Vila d'Abadal en va prendre el testimoni, conservant-ne l'alcaldia. Entre 1983 i 1995, CiU va disposar de majoria absoluta. Erra, de fet, va entrar al consistori com asota el paraigua convergent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor