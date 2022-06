Només un 57% de les pàgines de negocis a Catalunya són en català

Els avantatges d'elKIT.CAT

, enfront d'un 80% en castellà. Ho ha explicat aquest dimarts la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona,, que ha dit que "el català no és l'idioma més utilitzat pels negocis a Catalunya". D'aquí la rellevància de la iniciativa, un programa que voltot impulsant l'ús de la llengua catalana en el món empresarial, i que té el suport del, lai laEl projecte sorgeix de la posada en marxa del, un programa europeu a nivell estatal que ofereix subvencions directes. S'espera que Catalunya rebi al voltant deper impulsar programes de transformació digital a les empreses dins del programaPer tant, elKIT.CAT serà una eina útil per a les empreses que es poden beneficiar del Kit Digital en català.Com ha explicat Mònica Roca, el Kit Digital compta amb un pressupost important, ja que l'economia catalana representa el, amb 260.000 empreses. Pel que fa a la importàncoa del factor lingüístic,, president de la Fundacio.cat, ha assenyalat que "no hi ha res que personalitzi més que atendre la gent en la seva llengua".Actualment, tots els proveïdors acreditats per oferir els serveis digitals a les empreses es troben a una gran base de dades de Red.es que no permet fer cerques per proximitat, servei ofert ni idioma. En canvi, elKIT.CAT sí que ho permet. El portal web connecta empreses amb els agents digitalitzadors que ofereixen els seussiguin dins dels territoris de parla catalana o de qualsevol altre punt de l'Estat.Elés altament prioritari per al 66% de les empreses catalanes, segons dades de l'Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona, un percentatge que es redueix fins al 45% quan es valora el mercat estatal i fins al 28% en l'internacional. Davant d'aquestes xifres, i de la importància estratègica que confereixen les empreses al mercat català, és una prioritat analitzar el grau de presència del català a l'espai digital. Segons les mateixes dades, es constata que el català només està present en un 57% de les pàgines web, una xifra força inferior al 80% que registra el castellà i no gaire més superior al 42% de l'anglès.Si s'analitza l'ús de la llengua per, es conclou quei, a certa distància, excepte a la indústria, li segueix el català. Només un percentatge similar de negocis a la restauració afirmen tenir la web en català i en castellà, respectivament. En el sector de laés on detecten més pàgines web en català amb un 78,4% dels establiments, seguit de la construcció amb un 62,8%, la resta de serveis (59,1%), el comerç (56,8%) i la indústria (47,6%).El que diferencia a elKIT.CAT dels altres cercadors és, en primer lloc, que tots els agents digitalitzadors que estan inscrits ofereixen serveis en llengua catalana. En segon lloc,ja que permet categoritzar els més de 2.500 proveïdors que té registrats per províncies de tots els territoris de parla catalana. La versió actual d'elKIT.CAT és un primer pas que anirà evolucionant cap a un aplicatiu més complet i potent, que culminarà en una segona onada d'ajudes del Kit Digital, el darrer trimestre del 2022.El Kit Digital té per objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital de lesde l'estat (les que tenen entre 1 i 49 treballadors). Hi haurà fins a tres segments de beneficiaris: el d'autònoms i d'empreses d'entre 1 i 2 treballadors, els quals rebran subvencions directes dotades de 2.000 euros; el bloc d'empreses entre 3 i 9 treballadors, les quals rebran aportacions de 6.000 euros; i d'entre 10 i 49 treballadors amb un bonus digital de 12.000 euros. De fet, a data d'avui, aquest darrer segment ja està actiu i les empreses d'entre 10 i 49 treballadors ja poden accedir a subvencions directes de fins a 12.000 euros.Com han subratllat Mònica Roca, Genís Roca i el president del Consell de Cambres,, aquesta és una oportunitat que el teixit productiu no pot desaprofitar i que ha d'ajudar a revertir indicadors com el del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya, que el 2019, abans de la pandèmia, constatava que, i poc més de la meitat un nivell moderat. A més, les dades indiquen que continuen sent les grans les que tenen major nivell de digitalització.Més d'una desena d'entitats contribuiran a difondre la iniciativa, que té el suport, entre moltes altres, de lael Cercle Tecnològic, el Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, la Fundació balear d'innovació i tecnologia, i l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals.

