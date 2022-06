Nova estafa telefònica: no tornis trucades perdudes a aquests prefixos

¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞



No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria



Te cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 6, 2022

Laha advertit de la detecció d'una nova, la de la trucada perduda. Segons explica el cos policial espanyol, els estafadors fan trucades d'un sol to i pengen esperant que el receptor torni a trucar. És llavors el moment en què a la possible víctima li cobren una tarifació especial per, de la qual l'estafador se n'endú un percentatge.El mateix cos policial espanyol també ha facilitat quins són elsdes dels quals s'ha pogut identificar que s'està duent a terme aquesta estafa. Són el +355, procedent d', el +225, pertanyent a, el +233, des de, i el +234, amb origen de

