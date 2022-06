La Ratafia dels Raiers rep un nou reconeixement internacional

La, elaborada perde la Pobla de Segur, ha estat guardonada amb un nou premi internacional. El famós licor del Pallars ha estat premiat amb el, atorgat per l'Internacional Taste Institute de Brusel·les.Un reconeixement que suposa una gran satisfacció per a l'empresa fundada l'any 1883 i liderada per, ja que suposa un premi al seu treball a l'hora d'elaborar els millors licors i les millores ratafies. Es tracta del segon premi que un producte de Licors Portet rep en menys d'un any.L'agost de l'any passat, un dels seus productes més nous, les perles de ratafia , va ser reconegut com el millor tast al concurs European Food Gift Challenge . En total, des del 2011, Licors Portet ja sumaen concursos internacionals a Brusel·les, Frankfurt, Anglaterra, els Estats Units, el País Basc o Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor