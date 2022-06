Turull, sobre haver rebut més vots que Borràs: «Això no és una competició»

"Això no és una competició". Així de clar s'ha pronunciatsobre el fet d'haver obtingut més vots que Laura Borràs en la votació de la militància sobre la candidatura unitària de Junts. En una entrevista a, el nou secretari general creu que els resultats del congrés d'aquest cap de setmana demostren l'èxit de la proposta, i defensa que es tracta de "pràcticament" un empat. A banda, assegura que "hi ha gent" que vol confrontar-lo amb la presidenta delLa militància de Junts va avalar de manera amplíssima la nova direcció encapçalada per Borràs i Turull, que agafen el relleu dea la presidència i a la secretaria general, respectivament. El membre més votat de la nova cúpula va ser Turull, amb 1.854 vots, mentre que Borràs es va quedar amb 1.776. Una altra de les carpetes obertes és la de, que havia de ser secretari d'organització i que no ha rebut els vots necessaris de la meitat de la militància.Sobre el regidor del partit a, és tasca de Turull proposar ara un nom a l'executiva, el qual no ha aclarit si serà el de Torrents. Malgrat això, el nou secretari general de la formació ha assegurat que es desfà en "elogis" cap a Torrents i que hi ha una química excel·lent. Qui tampoc va tenir els suports necessaris ha estat, figura molt pròxima a la presidenta del Parlament, i que ha assegurat a través de Twitter que hi ha gent que "ha tancat la carpeta de la independència". Turull ha assegurat que no entén aquests declaracions, però ha evitat opinar-ne.Pel que fa a la relació amb, Turull ha negat que durant el congrés es proferissin crítiques contra els republicans, dels quals creu que si interpreten pensaments de Junts com a"anem apanyats". En la mateixa línia, sobre l'acord deamb els republicans creu que qualsevol canvi que es produeixi serà consultat a la militància. La, segons el dirigent de Junts i tal com marquen les ponències de la formació avançades per NacióDigital , està "liquidada". "L'únicdel govern espanyol ha estat espiar-nos", ha criticat.Sobre el procés, Turull creu que cal marcar una "" que "compacti" de nou tots els actors, fet que assegura que va ser vital per culminar l'. "Si fa cinc anys erao referèndum, ara tocao independència", ha afirmat. Per això, el nou secretari general de Junts creu que és vital recuperar els "actius" que van permetre fer el referèndum i rebaixar aquells "passius" que van evitar culminar el procés d'independència. Per això, Turull també defensa parlar amb entitats i partits independentistes, a més delper

