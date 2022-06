Foment avança eleccions i Sánchez Llibre es tornarà a presentar

La patronalavançarà uns mesos les, previstes per aquesta tardor. Així ho ha confirmat el president de l'organització empresarial,, aquest dimarts. El dirigent patronal es tornarà a presentar. Dilluns vinent, la junta directiva convocarà formalment les eleccions, queLa proposta de Sánchez Llibre és avançar les eleccions derivat de la complexa conjuntura econòmica i la necessitat de l'empresariat de comptar amb un full de ruta per encarar-la.A finals d'any hi haurà eleccions a la, on tot indica que l'actual president,, aspirarà també a un segon mandat. Les diverses organitzacions territorials de l'empresariat de l'estat renoven abans les seves cúpules i intenten incidir després en el proc´s electoral a la CEOE.Es dona el fet que aqust juliol, com hem anat informant, hi haurà també eleccions al Cercle d'Economia , on competeixen, en el que és el primer procés electoral amb dues llistes que pugnen per la direcció d el'entitat. Aquest serà, per tant, un juliol d'eleccions empresarials.

