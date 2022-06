El COE trasllada a Aragó i Catalunya la possibilitat d'arribar a un acord pels Jocs

🔴 Alejandro Blanco [@COE_Presidente]:"He pogut veure la proposta de l'Aragó, però no la valoraré ara. Només he de dir que, a diferència del que diu Lambán i el seu conseller, no he afavorit Catalunya. S'ha debatut una candidatura tècnica"#ElsMatinsTV3

ha tirat pilotes fora i no ha volgut valorar la nova proposta del govern d’Aragó per a la candidatura dels, que reparteix les proves olímpiques per lots, segons la seva qualitat, i amb possibilitat de separar-les per gènere, amb l'opció que Catalunya esculli primer la que es vol quedar. Blanco ha insistit, en una entrevista a Els matins de TV3, que la seva feina és intentar trobar el consens i ha traslladat la decisió als polítics involucrats."He pogut veure la proposta de l'Aragó, però no la valoraré ara. Només he de dir que, a diferència del que diui el seu conseller,S'ha debatut una candidatura tècnica", ha dit . “Es tracta que els responsables polítics de les candidatures es posin d’acord. No el COE. Si hagués estat així hauríem fet d’una altra manera”, ha afegit tot reconeixent que es tracta d’una candidatura complexa.Blanco, però, ha recordat quede la candidatura ja havia estat aprovada pels tècnics d’Aragó i que el problema ha sorgit quan s’hi ha ficat interessos polítics pel mig. "La part tècnica ja ha acabat. Els tècnics aragonesos van aprovar-la i els de Catalunya, no. Però la consellera Vilagrà la va acceptar. Quan arriba el moment polític, els polítics han de fer l'acord", ha explicat.El president del COE no s’ha mostrat massa entusiasta amb: “A la vida tot és reconduïble. Però el primer és que no ens podem enganyar en nosaltres mateixos”.En els propers diestotes les parts per intentar arribar a un acord. “Si ara es vol fer un canvi i les parts ho accepten, al COE no l’afecta. El que cal és una candidatura forta”, ha conclòs.

