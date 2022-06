Junts planteja liquidar la taula de diàleg a partir del cinquè aniversari de l'1-O

El cinquè aniversari de l'1-O ha de ser unper al procés català. Aquesta és una de les idees nuclears de la ponència política del partit de cara a la segona part del congrés, que es farà a mitjans de juliol a L'Hospitalet de Llobregat. Segons el text enviat a la militància, al qual ha tingut accés, els cinc anys del referèndum han de servir per encetar una nova etapa en la qual ja no es pot centrar l'estratègia en base a laamb l'Estat promoguda per ERC. "Després de cinc anys en què s'ha donat una oportunitat sincera al diàleg, és hora de reprendre el fil de l'1-O i de la culminació de la independència", assegura la ponència, en la qual, al mateix temps,davant la rellevància de la decisió, que només es pot prendre de manera consensuada -manté el text- entre tots els actors.La formació que lideren, el tàndem que ha agafat el relleu dei de Jordi Sànchez a la presidència i a la secretaria general, sosté que a partir de la tardor d'aquest any ha d'arrencar la "segona volta" de l'1-O. Hi ha tres fets que poden influir en la represa del procés: el segon referèndum a-amb o sense permís de Londres-, les decisions de la justícia Europa sobre els exiliats i la situació econòmica a l'Estat. "El fracàs de la via dialogada aboca el país a una segona volta de l'octubre del 2017, com l'única via perquè el poble català pugui gaudir en plenitud dels seus drets, llibertats i recursos", remarca la ponència. El seu coordinador ha estat, responsable d'internacional de l'executiva, i hi han participatUn dels horitzons temporals que es posa el partit és el debat de política general d'aquest any, a partir del qual s'hi defensen dues iniciatives. La primera, que les conselleries defineixin accions concretes que promoguin la "desconnexió" amb l'Estat. La segona és aquesta: "Presentar una sèrie de propostes destinades adel procés d'independència". "En cas que no s'assoleixi un acord satisfactori amb la resta de partits independentistes, i tenint en compte el balanç de l'acord de Govern, Junts plantejarà a les seves bases lesa tal situació", remarca el text, en la línia de la probable consulta a la militància sobre la continuïtat dins l'executiu que va verbalitzar fa tan sols unes setmanes Borràs a Catalunya Ràdio Cap al final de la ponència, en concret, s'aportenque Junts considera clau per procedir a la declaració de la independència i mantenir-la en el temps. Són aquests:social "disposada a ser permanent"; entesa entre els actors polítics sobre laun referèndum pactat d'autodeterminació; lade les estructures institucionals, polítiques i socials; i unal dret de Catalunya a l'autodeterminació. "La confirmació de la declaració d’independència és una decisió que interpel·la tot el país ja que els dies i setmanes previs i posteriors a ella, requeriran un esforç extraordinari de tots els actors institucionals, polítics i socials implicats en l'assoliment d'un estat català independent", indica el text. En la primera part del congrés, celebrada aquest dissabte aPer tal d'arribar a aquest moment decisiu amb garanties, la ponència de Junts estipula que s'ha de posar en marxa unaque, liderada per les institucions autonòmiques -el Govern i el Parlament- i les "republicanes" -és a dir, el Consell per la República-, prengui la determinació "final" sobre la DUI. "Aquesta decisió col·lectiva haurà de ser implementada pelactivant formalment els efectes de la declaració d'independència i, si s'escau, també pels. D'aquesta manera, la solidesa de la decisió de culminar la independència de Catalunya serà major i permetrà defensar-la de forma conjunta per tots els actors implicats. La llibertat de Catalunya la guanyarem amb un", insisteix el text.Una de les idees que apareixen en la ponència és que el Govern assumeixi el discurs -i l'estratègia- de la confrontació. Es tracta d'una idea que, en el congrés de dissabte, va verbalitzar l'exconseller Toni Comín, i que Borràs va defensar a l'hora de reclamar més "ambició nacional" a l'executiu de coalició format per ERC i Junts. "No es podria entendre un procés d’independència en què el govern que l'ha de liderar des de l'interior. Per això les institucions han d'assumir el seu rol en aquest procés; que tot el que hagin de fer en la gestió de l'autonomia no esdevingui un obstacle en el camí cap a la independència", remarca el text. Cada conselleria

