Tres jugadors del Barça, entre els deu més cars del món

Malgrat que no ha estat la millor de les temporades al, no tot són males notícies. Sembla que hi ha jugadors per al futur, o almenys així ho indica un recent estudi sobre els jugadors amb més valor de mercat del món. Tres jugadors deles troben en aquest rànquing, sent, juntament amb el, els clubs que més n'hi aporten.En concret, els tres jugadors blaugrana que apareixen a l'estudi de l'observatori del futbolsón. El canari ho fa en quarta posició amb un valor de 135,1 milions d'euros, l'holandès en setè lloc amb 112,5 milions i el valencià en la desena posició amb un valor de 109,5 milions.Pel que fa a la resta de llocs, les tres primeres posicions són per(PSG, 205,6 milions d'euros),(Reial Madrid, 185,3 milions) i(Manchester City, 152,6 milions). La resta de posicions són per(Borussia Dortmund),(Manchester City) i(Liverpool).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor