Torna el «forn ibèric»: temperatures estratosfèriques i molta calor

A mitjà termini, jornades cada dia més estables! pic.twitter.com/2mEBsETYWO — Meteocat (@meteocat) June 6, 2022

L'després d'un cap de setmana llarg amb temperatures altes a bona part de Catalunya. El rècord l'ha marcat, al Segrià, ambcentígrads durant aquest dilluns. Aquesta setmana, però, torna el, ambElaterra a casa nostra i els termòmetres registraran valors de ple estiu, segons ha pronosticat l'Agència Estatal de Meteorologis (AEMET). "Alex" elevarà lesdels valors habituals per a principis de juny. Aquest cicló tropical s'ubicarà a la zona d'Islàndia i les illes britàniques el divendres i serà llavors quan Catalunya en notarà l'efecte indirecte.Així, a partir del dijous i el divendres serà possible arribar als, perquè es reactivarà el "forn ibèric" que ja hem viscut durant el mes de març. A més, lesi a la conca de. Què és, però, el? Es tracta d'un fenomen pel qualperquè no hi ha moviment d'aires i la calor no es podrà distribuir per l'atmosfera.Més enllà del cicló tropical islandès, a finals de setmana també arribaràque se sumarà a les altes temperatures que ja hi haurà a la península. De fet, les comarquesde Catalunya superaran durant tota la setmana els

