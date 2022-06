Creen (per error) hàmsters superviolents que s'ataquen entre ells

Científics de la Universitat Estatal de Geòrgia han criat, de manera accidental, un grup de hàmsters "inusualment agressius". L'incident va ocórrer durant un experiment en l'edició de gens, amb la intenció de "reduir l'agressió" entre ells.Els investigadors volien, en primer lloc, retirar l'hormona vasopressina, encarregada de millorar la conducta social dels animals. La modificació química, però, va tornar molt salvatges els rosegadors, provocant baralles dins de les seves gàbies. Els científics van poder fotografiar els animals superviolents mentre es mossegaven, es perseguien i s'immobilitzaven entre ells.El professor i investigador principal de l'estudi, Elliott Albers, va confessar que volien reduir tant l'agressió com la comunicació social dels hàmsters, però "va succeir el contrari". Creien que l'hormona retirada era l'encarregada de regular l'amistat, però el resultat final va ser "uns alts nivells d'agressió cap a persones del mateix sexe"."El descobriment, contrari a la intuïció, ens diu que hem de començar a pensar en aquestes accions per als circuits complets del cervell", va comunicar Albers. "És important entendre que els neurocircuits tenen rellevància per la salut humana", va assenyalar el científic, alhora qe va ressaltar la importància d'aquest experiment, ja que pot ajudar a trobar solucions a problemes com l'autisme o la depressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor