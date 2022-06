El primer ministre britànic,, ha tornat a salvar un match ball. Ha sobreviscut a la qüestió de confiança impulsada per un grup de parlamentaris del seu propi partit, que reclamaven rellevar-lo deli dedesprés de l'escàndol del partygate, les festes a la residència oficial del primer ministre durant el període de restriccions per a la contenció de la pandèmia al. La votació, promoguda per un 15% dels diputats tories , s'ha resolt a favor de Johnson:de la seva continuïtat i. El triomf, ajustat i que evidencia el moment de crispació a les files conservadores, fa albirarper al primer ministre.La polèmica associada alha erosionat lade Johnson, fins al punt de provocar que el seu partit hagi reculat en les enquestes. El primer ministre és a l'ull de l'huracà i això ha estat a punt de costar-li el càrrec i la carrera política. En les últimes setmanes,han expressat el seu malestar amb el comportament de Johnson, que continua erosionant lesdels tories. Del torcebraç del seu propi partit el primer ministre n'ha sortit amb esgarrinxades però viu. Ara Johnson utilitzarà la votació per passar pàgina al partygate.En la votació d'aquest vespre s'han pronunciat els, convocats per determinar el futur de Johnson. La, i també hi participaven ministres i alts càrrecs de l'executiu.ja va superar una situació similar el desembre del 2008, enmig de la tempesta política pelAl seu torn, Johnson va resistir durant mesos al partygate demanant disculpes i negant que fos conscient que s'estaven incomplint les, però aviat va quedar clar que havia. Però ha demostrat tenir moltes vides: quan semblava que ja era contra les cordes, l'esclat de lali va donar un temps afegit, que ha aprofitat per intentar desviar, tant com ha pogut, l'atenció dels mitjans i dels seus enemics polítics.Periodista i escriptor, Johnson no ha pogut evitar, o potser l'ha buscat, oferir una imatge de. Orador brillant, s'ha mogut sempre segons bufava el vent alhora que buscava la glòria, encarnada en els dirigents històrics del conservadorisme als qui admira, com, sobre el qual va escriure una biografia divertida. Va radicalitzar el seu discurs euroescèptic quan va veure venir la victòria del, sent alcalde de Londres, on va ser relativament popular i va engegar mesures que van donar-li bona premsa, com un equivalent del Bicing i la recuperació de l'autobús de dos pisos. Ara, amb l'aigua al coll perdurant la pandèmia, ha tornat a sobreviure. Es preveuen, però, mesos de turbulències a Downing Street.

