La foto de Risto Mejide que empipa la xarxa: «2.000 anys de cultura per a això»

Risto Mejide apoyado en la escultura "Laocoonte y sus hijos" de Agesandro, Polidoro y Atenodoro (siglo I d.C).

!Dos mil años de cultura para esto! pic.twitter.com/EWFedp1mcf — Manel Márquez (@manelmarquez) June 6, 2022

està visitantamb el seu fill Julio. S'han apropat a laon han pogut gaudir d'una exclusiva experiència: el presentador i el seu fill van poder obrir la Capella Sixtina i passejar per les diferents sales dels museus en solitari."El privilegi d'obrir la Capilla Sixtina i de passejar-hi sol. Grazie mille", ha escrit el periodista en una publicació d'Instagram. En una de les fotos que hi ha penjat, però, es veu com el seu. La xarxa s'ha indignat.La imatge que més haels seus seguidors ha estat una on"El molt paleto, pensa que està recolzat a la barra d'una taverna", han escrit. I un altre usuari, també empipat: "Li falta demanar una canya".

