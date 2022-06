Pots fer servir la piscina comunitària si només tens plaça de pàrquing a l'edifici?

Elha considerat vàlid l'acord d'una(Mallorca) quei la barbacoa als propietaris de garatges que no disposin d'habitatge al complex residencial. En la sentència, els magistrats han subratllat que ni als estatuts ni al títol constitutiu de la comunitat consta autorització perquè elsgaudeixin de la piscina, per la qual cosa l'acord impugnat no constitueix una restricció dels seus drets sinó una mera constatació o reproducció del que ja es podia deduir dels actes constitutius de la comunitat.En una resolució del 25 de maig, recollida per Europa Press, la sala civil del Suprem ha estimat el recurs que va presentar una comunitat de propietaris contra unaque va confirmar la dictada per un jutjat de primera instància de la mateixa ciutat. Aquestes sentències havien donat la raó a un propietari de diverses places de garatge,, i havien anul·lat l'acord de la comunitat que prohibia l'ús de la piscina i la barbacoa, considerada com a zona esportiva del complex.Ara, el Suprem ha capgirat la qüestió i ha fixat que l'acord de la comunitat de propietaris s'ajusta a dret. En concret, la sentència parteix de la consideració que una piscina, per la seva pròpia naturalesa, està al servei dels propietaris que. El Suprem considera, a la vegada, que els titulars de garatges formen part del conjunt de propietaris del bloc "però no per això són residents sinó usuaris d'una plaça d'estacionament".

