El surrealista muntatge d'Antena 3 per explicar la ruptura de Shakira i Piqué

ehm por favor que le suban el sueldo al periodista que ha hecho esta MARAVILLA con la ruptura de Shakira y Piqué pic.twitter.com/OOryJuQdup — Isma.dwg (@ismachlbs) June 5, 2022

Laencara omple titulars. Des que dissabte al matí la cantant colombiana va emetre un comunicat anunciant que s'està separant del futbolista blaugrana que elsi les xarxes socials no parlen d'altre tema. De fet, alguns mitjans s'han atrevit ambper explicar el divorci.És el cas d', on l'equip del telenotícies de la cadena ha decidit donar els detalls de la separació de cantant i futbolista mitjançant un. Cada cançó, des defins apassant per, acompanya un moment de la seva relació que s'ha allargat 12 anys.

