Primeres imatges de l'obra de teatre sobre la història d'amor de l'exbisbe Novell

Assaig general de l'obra de teatre 'Lo del Bisbe' Foto: Alex Recolons

Un instant de l'assaig general de l'obra 'Lo del Bisbe' Foto: Alex Recolons

Un dels actors durant l'assaig general de 'Lo del Bisbe' Foto: Alex Recolons

La sala Tatrau de Solsona ha acollit aquest dilluns l’de Lo del Bisbe, l’obra de teatre que s’estrenarà l’11 de juny i que reconstrueix la història d’amor entre l’exbisbe de Solsonai l’escriptora de novel·la eròtica. Sota la direcció d’Aleix Albareda, els vuit actors de la companyia amateur-entre ells un company de feina i un exescolanet personal de Novell- ultimen tots els detalls de cara a l’estrena amb un punt extra deconscients de l’expectació que ha generat l’espectacle. Tant és així que davant l’es faran sis representacions, dues més de inicialment previstes.A menys d’una setmana de l’estrena, el director de l’espectacle,, explica que tot i que encara no han pogut fer un assaig sencer amb els vuit actors -set homes i una dona- ho tenen tot a punt per aixecar el teló l’11 de juny.Albareda diu que la idea de crear aquest espectacle va sorgir arran de tot elque es va generar quan Novell va anunciar que deixava el càrrec per amor. Des del “màxim respecte” a les figueres de Novell o Caballol, el director explica que el que ha volgut explicar ésentre una dona i un home que, “tot i tenir la vida solucionada,” ho va deixat tot. “Podria haver portat la relació en secret com han fet molts abans, però va decidir deixar-ho tot”, afegeix.El director explica que a l’obra també hi ha una, a aquells que “volen fer llenya de l’arbre caigut”. Aquí, recorda que Solsona és una ciutat petita i que aquesta història va animar tertúlies durant mesos.L'espectacle presenta moltes escenes de comèdia com ara un moment en què el Vaticà envia un delegat del Papa a Solsona per fer una Novell. "Creuen que aquest senyor i l'escriptora Sílvia Caballol estan posseïts pel dimoni i, per tant, se'ls ha de treure el dimoni de dins mitjançant l'exorcisme", relata Albareda.El Francesc Boix, un dels actors, reconeix que tot i haver pujat molts cops a l’escenari, representar una obra sobre la figura de l’exbisbe Xavier Novell a Solsona comporta un “plus de responsabilitat”, que s’incrementa pelarreu del país. En aquest sentit, deixa clar que des del respecte a la “intimitat de les persones” intentaran “enviar el seu missatge fent ús de la seva llibertat d’expressió”. "Ho farem amb el màxim respecte i amb la màxima conya possible", afegeix.La companyia ha posat en coneixement de la iniciativa alsde la història, però Albareda explica que no han rebut cap 'feedback'. "Sabem que ho saben, però no tenim cap resposta", explica.Tot i que inicialment s'havien programat quatre funcions durant dos caps de setmana (11 i 12 i 18 i 19 de juny), finalment es faran dues funcions més el 25 i 26 de juny per atendre l'alta demanada d'entrades. L'espectacle es podrà veure al Tatrau Teatre, una sala amb capacitat per a un centenar de persones.

