Desenvolupen un tractament eficaç contra el càncer de mama avançat

Investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) han participat en un estudi internacional queamb una baixa expressió d'HER2. El tractament amb trastuzumab deruxtecan, una combinació d'una teràpia dirigida amb quimioteràpia, aconsegueixen les pacients amb aquest tipus de tumor respecte a les teràpies estàndard. L'article es publica al New England Journal of Medicine (NEJM) i s'ha presentat aquest diumenge en la sessió plenària del Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO), una de les cites més importants d'aquest camp.En l'article, hi han participat els oncòlegsde l'Hospital Clínic, cap del grup Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids de l'IDIBAPS i professor de la Universitat de Barcelona (UB);, professora i investigadora del mateix grup del Clínic-IDIBAPS-UB;responsable de la Unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron i del grup de recerca de càncer de mama del VHIO icap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO L'Hospitalet i investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).El càncer de mama ésLa classificació molecular del càncer de mama permet decidir quin és el millor tractament en funció de les característiques del tumor., una proteïna que es troba a l'exterior de les cèl·lules tumorals, es determinen de forma rutinària per decidir quina és l'estratègia de tractament adequada."Fins ara, les pacients amb tumors HER2-negatius no es beneficiaven de tractaments contra l'HER2 com el trastuzumab, un anticòs que ha canviat l'evolució del càncer de mama HER2-positiu", explica Aleix Prat, membre del comitè directiu responsable de l'assaig clínic.que conjuga un anticòs monoclonal (el trastuzumab) amb un quimioteràpic (el deruxtecan) i ha estat aprovat recentment per al tractament del càncer de mama metastàtic HER2+ per l'Agència del medicament dels Estats Units (FDA) i d'Europa (EMA).Ara, aquest fàrmac pot dirigir-se també a cèl·lules tumorals que expressin nivells baixos d'HER2 (HER2-low) i transportar-hi la càrrega citotòxica i també a les cèl·lules veïnes sense expressió de l'HER2, un efecte conegut com a bystander. "; fins ara no era important, però ara ho és molt, i estudis previs mostren una gran discordança entre patòlegs per identificar nivells baixos d'HER2", destaca Maria Vidal.L'estudi, en què han participat 557 pacients, mostra que laquan es va fer servir el trastuzumab deruxtecan i de 5,1 mesos amb la quimioteràpia habitual. La supervivència mitjana va ser de 23,4 mesos enfront de prop de 17 mesos fent la mateixa comparativa."Els resultats obtinguts son estadísticament significatius, clínicament molt rellevants i amb uns efectes adversos molt manejables. Aquest tractament passarà a ser un estàndard aviat i esperem que no es trigui molt a poder incorporar-lo en el sistema públic un cop l'aprovi l'Agència Europea del Medicament i l'Agencia Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris", indica Miguel Gil. L'estudi conclou que el tractament amb trastuzumab deruxtecan és laen pacients amb càncer de mama metastàtic amb baixa expressió d'HER2."Actualment, el fàrmac es continua avaluant en altres assajos clínics de fase 3, oberts als nostres centres, en fases més precoces de la malaltia,per la seva malaltia metastàtica, per veure si millora encara més l'eficàcia, així com en pacients amb tumors que tenen una mínima expressió d'HER2 i no van ser incloses en aquest primer estudi", assenyala Cristina Saura.

