El narcotràfic del Marroc a l'Ebre es reactiva: així actuen les màfies de la droga a la costa catalana

Fardells d'haixix en una platja del Delta, amb una pneumàtica. Foto: Mossos d'Esquadra

Narcollanxes artesanals

Una narxollanxa embarrancada al Delta, amb quatre motors per planejar a gran velocitat. Foto: Mossos d'Esquadra

Viatges d'anada i tornada

Agents de la Guàrdia Civil en un operatiu nocturn. Foto: Guàrdia Civil

Bidons de combustible espargits per una platja tarragonina, al desembre. Foto: Guàrdia Civil

Els fardells porten escrits noms o inicials segons el destinatari. Foto: Mossos d'Esquadra

No sempre coneixen les carreteres estretes del, i menys conduint un camió de gran longitud en un revolt tancat, amb presses i de nit. Per això solen buscar la col·laboració de la població local; si no, corren el risc de fer cap a l’arrossal. Això és el que li va passar al transportista, poc avesat al terreny, que conduïa entreel mes de març passat. El va anar a socórrer qui menys volia, lal. Als agents els va resultar sospitós el nerviosisme, la zona, la nit, tot. En la inspecció de la càrrega, voilà, va aparèixer una altra, dotze metres d’eslora, tres motors de gran potència.Des de l’estiu del 2021 fins ara n’han intervinguta la demarcació dei l’. Els cossos policials sostenen que el narcotràfic ha tornat amb el dinamisme que exhibia a finals del segle passat i principis de l’actual, però d’una altra manera. Noves formes,, sovint de fabricació "artesanal",per organitzar les sortides i els desembarcaments... El mateix narcotràfic, però amb un altre modus operandi.De fet, elno s’acaba mai del tot. Canvien les lleis, la tecnologia i els recursos per combatre’l, i això provoca un canvi de rutes i d’estratègia, però segueix. I, en els últims mesos, amb les modificacions legislatives i l’increment de la vigilància al sud peninsular, lestornen a posar rumb al Delta de l’Ebre en el seus. Què ha canviat per què tornin? I, ara, com ho fan?Elsi laexpliquen que, des que la pressió policial ha augmentat al sud d’Espanya, algunes organitzacions s’han desplaçat des de la costa d’fins a la. Tot i que Andalusia, per raons òbvies de proximitat amb el nord d’Àfrica, és la zona predilecta per als actors d’aquesta activitat il·legal, s’han anat veient obligats a desplaçar els centres d’operacions des del sud costa amunt. Va passar al revés quan a la primera dècada del segle la pressió s’havia accentuat al Delta. Llavors, amb el desplegament del, van caure les aprehensions en desembarcaments, però van augmentar en carreteres de la costa mediterrània com l’A-7 i l’AP-7.Si operen des de Catalunya, a més a més, s’estalvien també molts quilòmetres per carretera fins arribar a la resta de països europeus. L’orografia del Delta sempre els ha anat bé: "Les grans extensions de platges totalment planes i lluny de les zones urbanitzades fan que sigui unaper poder realitzar. Aquestes característiques particulars permeten a les organitzacions vigilar el lloc on està prevista la descàrrega i detectar qualsevol presència policial a molta distància", expliquen els Mossos.A bord de les embarcacions, una. El pilot és qui més cobra, i mai abandona la barca. La resta de tripulants, carreguen i descarreguen entre, les quantitats més habituals per viatge. No tots els paquets són sempre per al mateix client. A l'exterior, unes inicials o noms en clau indiquen el destinatari. En arribar al destí, està preparada la "guarderia" on queda la droga fins que s'entrega.Els últims canvis legislatius els assetgen més, i com a mínim dificulten la logística. A finals de l’anyque prohibia i limitava l’ús de lesque no tinguin justificació recreativa o esportiva, entre d'altres excepcions. En concret, estan prohibides les que tenen menys de 8 metres d’eslora però una potència igual o superior a 150 quilowats, totes les de més de 8 metres d’eslora, i també totes les embarcacions si hi ha "indicis racionals que hi ha la intenció d’usar-les per cometre o facilitar un". Pot ser un "indici racional", per exemple, que no estigui registrada i matriculada –al Registre Especial d’Operadors d’Embarcacions Neumàtiques i Semirrígides d’Alta Velocitat, de l’Agència Tributària-, haver estat manipulada o navegar sense les llums reglamentàries, amb tota una sèrie d’excepcions.Fins aleshores resultava molt difícil actuar contra lesque empren aquestes embarcacions, perquè era freqüent intervenir-les quan ja havien dipositat la mercaderia o quan en el transcurs d'una persecució els gèneres eren llançats a la mar. En aquests casos, resultava especialment complex procedir administrativament o penal contra els patrons i tripulants, i les embarcacions continuaven sent utilitzades per les organitzacions criminals una vegada i una altra. "L’incompliment d’aquesta norma suposa que siguin consideradesi, donat l’alt valor de les embarcacions, ara implica un delicte de contraban", apunten els Mossos. Ara es poden comissar quan són detectades encara que no porten droga o tabac a l’interior, la qual cosa està comportant efectivament un augment de les aprehensions.En conseqüència, però, "aquesta nova reglamentació també ha fet que les llanxes que utilitzen per al tràfic passen a ser construïdes, emmagatzemades i transportades de manera il·lícita", argumenten fonts policials. Dit d’una altra manera, per evitar el control i registre, els propis grups de narcotraficants establixen vincles amb especialistes en la construcció de les embarcacions que els resulten més adequades. La majoria es fabriquen ai moltes també es construïxen o amaguen a, on no estan prohibides. "Algunes són comercials, però la gran majoria són artesania pura, res de fabricació industrial, la qual cosa no implica que no estiguin molt ben equipades i preparades per cobrir llargues travessies i a tota velocitat”, apunten fonts de la Guàrdia Civil. Són embarcacions llargues, amb, per fer la ruta en una nit., per exemple, adquiria les seves embarcacions la important organització criminal dedicada al narcotràfic que la Guàrdia Civil va desarticular l’abril passat a Tarragona. En aquesta operació, a la qual van anomenar, van detenir "el considerat com el major responsable del tràfic d’haixix a Catalunya durant l’últim any", sosté el cos policial. Portaven les llanxes des de Galícia i el país veí fins a Cambrils, on disposaven d’un “” propi. Un mecànic nàutic especialista se n’encarregava de preparar-les per arribar al nord d’Àfrica. "Aquest modus operandi també és nou: boten les llanxes aquí i buides, les envien al Marroc, i tornen amb la càrrega", explica la Guàrdia Civil.Una altra novetat: viatge d’anada i tornada. Les costes del Delta i tarragonina solien ser tradicionalment punt de destí, ara també ho són de partida. En el cas d’aquesta banda, a més de fer servir les narcollanxes per transportar droga per a la pròpia organització, també ho feien per a altres que poguessin pagar els seus serveis. Així que actuaven ben bé com una empresa de "logística i paqueteria", però amb una mercaderia ben delicada. L’operació DRIFT va permetre a l’abril detenir(a Alacant, Tarragona, Barcelona, Múrcia, les Balears i França), també es van precintarvalorades en 900.000 euros i més de 5.700 quilos d’haixix, amb un valor que superava elsAl març, diverses unitats policials van colpejar una altra organització criminal, en aquest cas assentada al Delta de l’Ebre, que feia tasques pròpies d’una empresa de serveis i logística, dedicada a facilitar a altres el servei de narcollanxes i tot allò que necessitaven altres grups per introduir la droga a la costa tarragonina. Aprofitant el seu coneixement de la zona, proporcionaven les "gomes", que portaven a la desembocadura de l'Ebre, els facilitaven el combustible, els queviures, l'emmagatzematge i l'allotjament de les tripulacions. Fins i tot oferien un servei de seguretat per no ser detectats per cossos policials durant els preparatius o les sortides. Un servei pràcticament complet. Aquesta operació, anomenada, va permetre detindre, es van intervindremés, valorades en 900.000 euros igualment, i una partida d'haixix de 2.275 quilos valorat en quatre milions i mig d'euros.Aquest any, elsja porten intervingutsde droga en dues actuacions al Delta de l’Ebre. L'any 2020, en l'anomenat Cas Zori, van aprehendre més d’11.500 quilos d’haixix que eren transportats amb velers des de les costes marroquines fins a Líbia amb destí final a Europa. Una complexa investigació dirigida pel jutjat d’instrucció 1 de Tortosa que va permetre desmantellar una gran organització amb 23 detinguts. La major part dels seus integrants estaven ubicats a les Terres de l’Ebre. La, en l’últim any, ha confiscatde "xocolata" a la demarcació, incloent-hi operacions amb ramificacions a altres punts de l'Estat.

