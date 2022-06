Manuel Valls se'n va de Twitter després de fracassar a França

. L'exregidor de Barcelona i exprimer ministre francès va ser eliminat aquest diumenge a la primera volta de les eleccions legislatives franceses, tal com va anunciar el Ministeri d'Interior del país.Valls va quedar per darrere del professor de l'Institut Francès de Barcelona Renaud Le Berre i de l'actual diputat,que es juga la reelecció. Valls s'havia presentat com a candidat per als residents a Espanya, Andorra, Portugal i Mònaco a l'Assemblea Nacional. Tot i ser el candidat, va quedar tercer aA través de, va reconèixer la derrota i va fer una crida a votar Vojetta a la segona volta. Serà, almenys de moment, el seu últim moviment a la xarxa social. Vallsi va abandonar Twitter la mateixa nit de diumenge: "Adeu, Twitter..." va publicar abans d'esborrar el seu compte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor