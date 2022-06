El canvi climàtic ja només es pot «mitigar»

". El meteoròleg de Catalunya Ràdio i TV3així ho ha dit aquest diumenge als micròfons d'El Suplement amb motiu del, que se celebra el 5 de juny.Mauri, que fa 37 anys que és home del temps, concretament des de l'1 de juliol del 1985, assegura queque estem vivint. "", ha clamat el meteoròleg. I és que Mauri considera que és l'hora de deixar de consumir benzina, petroli i gas i creu que la guerra d'Ucraïna és "l'oportunitat cruel que ens hi porta".El conegut meteoròleg ha alertat també delsque viurem en les pròximes dècades i els increments de temperatura ja. De fet, ha posat com a exemple la diferència que es viu a Barcelona avui amb quan ell va començar, durant la dècada dels 80. Llavors, les màximes en tardes d'estiu a la capital eren, segons ha explicat, d'entre 27 i 29 graus i rarament se superaven els 30 graus.Actualment,. Mauri, a més, ha explicat quina és la predicció que fan els sistemes actuals per al 2050: a, la temperatura arribarà a l'actual a, i atindrem registres similars als de. Això, per tant, comportarà

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor