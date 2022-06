Una catalana mor en precipitar-se per la Cresta de Bardamina, als Pirineus aragonesos

Unaaquest diumenge en un accident al Parc Natural de Pocets-Maladeta, als. Segons ha informat la Guàrdia Civil, que ha dut a terme l'operació de rescat, la dona s'ha precipitat per laa la localitat de Saünc.El cos ha rebut l'alerta a les 12.10 hores i ha mobilitzat personal del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM), un helicòpter i un metge del 061. Tant la víctima com el seu acompanyant, un home de 56 anys que és qui ha alertat els serveis d'emergències, són veïns de laEn localitzar l'accidentada, la Guàrdia Civil ha baixat des de l'helicòpter amb un especialista i un metge mentre un altre especialista evacuava l'home. La dona ha estat evacuada fins a, on ha acabat. El metge li havia estabilitzat inicialment la ferida al lloc de l'accident, però finalment no ha resistit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor